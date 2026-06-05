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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 23º
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Locales

Alumnos de la Escuela Municipal participaron de un taller sobre hábitos saludables

La actividad fue organizada por el CAMM N° 7 Avenida y estuvo destinada a estudiantes de 3° grado, con el objetivo de promover acciones de prevención y cuidado integral de la salud.

Hoy 14:54

El CAMM N° 7 Avenida llevó adelante un taller educativo en la Escuela Municipal N° 1 “Ada Nilda Alderete”, destinado a alumnos de 3° grado, con el objetivo de promover acciones de prevención y cuidado integral de la salud.

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Durante la jornada se trabajó sobre las “10 acciones para el cuidado de la salud”, una propuesta orientada a concientizar a los niños sobre la importancia de incorporar hábitos saludables desde temprana edad para mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades.

Entre los temas abordados se destacaron la alimentación equilibrada, la actividad física regular, la hidratación adecuada, el cumplimiento del calendario de vacunación, el descanso, la higiene personal, los controles médicos periódicos, el cuidado de la salud mental, la prevención del consumo de tabaco y alcohol, y la importancia de evitar la automedicación.

Como parte de las actividades, los estudiantes realizaron collages alusivos a los hábitos saludables trabajados durante el taller, expresando de manera creativa los conocimientos adquiridos sobre prevención y promoción de la salud.

Desde el equipo del CAMM N° 7 destacaron la participación y el entusiasmo de los alumnos, reafirmando el compromiso de continuar desarrollando acciones de educación sanitaria en las instituciones educativas de la ciudad para fomentar una comunidad más saludable e informada.

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