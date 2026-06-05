El gobernador Elías Suárez recibió a jóvenes dirigentes políticos de todo el país que visitan Santiago del Estero

La visita se realizó en el marco del Programa de Liderazgo y Análisis Político del Instituto Universitario CIAS. Participan jóvenes referentes de distintos partidos, funcionarios, legisladores y profesionales de diversas provincias argentinas.

Hoy 14:40

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, recibió en Casa de Gobierno a una delegación integrada por jóvenes dirigentes políticos de distintos espacios partidarios del país, docentes y autoridades del Instituto Universitario CIAS, quienes se encuentran realizando una visita de estudios a la provincia en el marco del Programa de Liderazgo y Análisis Político que desarrolla esa institución académica.

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La comitiva estuvo acompañada por los vicerrectores del Instituto Universitario CIAS, Felipe Martin Vismara y Jorge Monge Goitia junto a docentes y responsables académicos del programa, que reúne a jóvenes profesionales, funcionarios, legisladores, asesores y referentes políticos provenientes de diferentes provincias argentinas y de distintos partidos políticos.

Durante el encuentro, el mandatario provincial compartió con los visitantes una exposición sobre el proceso de transformación y desarrollo que viene experimentando Santiago del Estero en las últimas décadas, haciendo especial referencia a las políticas públicas impulsadas en materia de educación, producción, desarrollo social y planificación estratégica.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer una mirada federal de la Argentina y generar espacios de intercambio que permitan a las nuevas generaciones de dirigentes conocer las realidades, desafíos y oportunidades que presentan las distintas regiones del país, contribuyendo a una formación más integral y comprometida con el desarrollo nacional, con base en el diálogo y la búsqueda de consensos.

Por su parte, los integrantes de la delegación agradecieron la recepción brindada por el gobernador y valoraron la posibilidad de conocer de primera mano la experiencia de gestión de Santiago del Estero, en el marco de una agenda que busca promover el análisis de políticas públicas y el conocimiento de las distintas realidades territoriales del país.

La visita forma parte de una propuesta educativa impulsada por el Instituto Universitario CIAS, orientada a la formación de jóvenes líderes políticos y sociales de diversas corrientes de pensamiento, promoviendo el diálogo, la reflexión y la construcción de consensos para el fortalecimiento de la democracia y las instituciones.