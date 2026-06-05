El choque de Colapinto contra un muro en la segunda práctica del GP de Mónaco: “Por suerte, no se rompió nada”

El piloto argentino terminó 15° en el ensayo y bromeó tras el golpe: “Le di más que un besito, le di un abrazo”.

Hoy 15:33

Franco Colapinto vivió un momento de susto durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine bloqueó las ruedas al intentar frenar para ingresar en una curva y terminó golpeando el costado izquierdo de su auto contra el muro del circuito callejero.

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El incidente encendió las alarmas por las características del trazado del Principado, donde cualquier error puede pagarse caro. Sin embargo, el impacto no provocó daños graves ni en el monoplaza ni en el físico del argentino.

Lejos de dramatizar, Colapinto se tomó el episodio con humor. Cuando le preguntaron si le había dado “un besito” a la pared, respondió entre risas: “Le di más que un besito, le di un abrazo”.

Luego llevó tranquilidad sobre el estado del auto: “Por suerte, no se rompió nada”, aseguró el piloto argentino, que pudo cerrar la jornada sin mayores complicaciones.

Cómo le fue a Colapinto en las prácticas

Colapinto completó las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes y en ambas terminó en el 15° puesto, justo por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.

Si bien no logró meterse entre los diez mejores tiempos, el argentino sumó rodaje importante en un circuito que exige precisión, confianza y ritmo vuelta tras vuelta.

El piloto de Alpine llega a este fin de semana con buenos antecedentes recientes, luego de haber sumado puntos en Miami y Montreal, y buscará sostener su evolución dentro de la categoría.

La actividad continuará este sábado con la clasificación, que se disputará desde las 11.00, hora argentina. En Mónaco, la qualy suele ser determinante por la dificultad para adelantar durante la carrera.

El objetivo de Colapinto será mejorar el rendimiento a una vuelta, ganar posiciones en la grilla y mantenerse con chances de pelear por puntos en una de las carreras más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1.