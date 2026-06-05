River insite por el Diablito Echeverri y Manchester City no le cierra la puerta

El Millonario buscará aprovechar la estadía del Diablito en Argentina para avanzar por su regreso. El jugador quiere volver y su postura podría ser clave en la negociación.

Hoy 00:45

River no se da por vencido y vuelve a ilusionarse con la posibilidad de repatriar a Claudio Echeverri. En medio de un mercado de pases con fuertes movimientos, el club de Núñez buscará avanzar durante los próximos días para intentar concretar el regreso del Diablito, actualmente vinculado al Manchester City.

El equipo millonario atraviesa una etapa de profunda reestructuración. Luego de que Stefano Di Carlo confirmara que habrá alrededor de 15 bajas y entre cinco y siete incorporaciones resonantes, la dirigencia comenzó a moverse fuerte en el mercado.

A la llegada ya confirmada de Nicolás Otamendi, la compra casi cerrada de Mauro Arambarri y el acuerdo verbal con Ángel Correa, ahora se suma el creciente optimismo por la situación de Echeverri.

El chaqueño se encuentra en Argentina de vacaciones tras su préstamo en Girona y debería regresar al Manchester City después del Mundial. Sin embargo, por ahora no tendría lugar en el equipo inglés, que buscaría cederlo nuevamente.

La prioridad del club europeo sería ubicarlo en otro equipo del continente, pero ante la falta de interesados concretos, River aparece como una posibilidad real. En Núñez confían en que la buena relación con el Manchester City puede ayudar a destrabar una cesión al fútbol sudamericano.

El deseo del jugador también puede ser determinante. Tras sus pasos irregulares por Bayer Leverkusen y por el fútbol español, con descenso incluido, Echeverri tiene la intención de volver a la Argentina.

Hincha de River desde chico, el futbolista de 20 años siente que tiene una cuenta pendiente por su salida temprana del club. Por eso, su postura podría inclinar la balanza en una negociación que todavía asoma compleja, pero que empezó a tomar otro color.

En las últimas horas, además, una imagen suya jugando un picado junto a Franco Mastantuono con indumentaria de River despertó la ilusión de los hinchas. Si bien el regreso del zurdo del Real Madrid aparece como prácticamente imposible, la chance del Diablito ya no parece tan lejana.

La dirigencia millonaria buscará avanzar a fondo durante el fin de semana para presentarle una propuesta concreta al jugador y, al mismo tiempo, negociar con Manchester City las condiciones de una posible cesión.

Lo que hasta hace poco parecía una misión muy difícil hoy empieza a abrir una ventana de expectativa. River quiere recuperar a uno de sus hijos pródigos y Echeverri también mira con buenos ojos la posibilidad de volver al Monumental.