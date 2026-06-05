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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 23º
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Locales

Banderazo en Plaza Libertad para despedir al Indio Solari

Fanáticos santiagueños convocaron a un encuentro para rendir homenaje al histórico músico y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Hoy 17:08
Banderazo

Fanáticos santiagueños de Carlos Alberto “Indio” Solari convocaron a un homenaje en Plaza Libertad para despedir de manera colectiva a una de las figuras más influyentes del rock y la cultura popular argentina.

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La convocatoria fue organizada a través de las redes sociales y está prevista para este viernes a las 18. Según informaron los impulsores de la iniciativa, el encuentro tendrá como objetivo compartir canciones, recuerdos y muestras de afecto hacia el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Con el corazón roto pero las banderas bien altas. Nos encontramos para abrazarnos, cantar sus temas y hacerle el aguante que siempre se mereció”, expresaron en el mensaje difundido para invitar a la comunidad a participar.

Los organizadores adelantaron que habrá sonido habilitado para reproducir algunos de los temas más emblemáticos del artista y alentaron a los asistentes a concurrir con banderas, remeras y otros elementos que representen su vínculo con la obra del músico.

Además, invitaron a seguidores de todas las edades a sumarse y difundir la convocatoria, con el objetivo de convertir el encuentro en una despedida multitudinaria y emotiva para una de las personalidades más trascendentes del rock nacional.

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