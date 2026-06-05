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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 22º
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La autopsia determinó que el Indio Solari murió tras sufrir un ACV hemorrágico en la pileta de su casa

El informe preliminar descartó que el histórico líder de Los Redonditos de Ricota se haya ahogado. Su cuerpo fue hallado por una cuidadora en la piscina de su vivienda de Parque Leloir y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

Hoy 18:57

El resultado preliminar de la autopsia del Indio Solari arrojó que la causa de muerte del cantante de 77 años fue “un ACV no traumático”.

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Se conoció además que su cuerpo fue encontrado en la pileta de su casa por su cuidadora, aunque el informe descartó que se haya ahogado. Se espera que en los próximos días se realicen análisis complementarios para obtener datos concluyentes sobre su fallecimiento.

El fundador de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota murió en su casa de Parque Leloir, acompañado de su familia. Luego de que se conociera la trágica noticia, la Justicia inició una investigación de protocolo, una medida habitual en este tipo de situaciones.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó, la cual será la encargada de determinar las circunstancias exactas en la que murió el artista y dejarlo asentado en el expediente.

Se conoció cómo fueron las últimas horas del Indio Solari

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, durante esta madrugada el músico se metió a la pileta climatizada de su casa. Mientras se encontraba allí, sufrió un “ACV hemorrágico” y murió de forma inmediata.

Poco después, fue encontrado por su cuidadora, quien al llegar y no encontrarlo, lo buscó en el sector de la piscina. “Junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica”, indicaron.

Los médicos le realizaron maniobras de reanimación pero, a pesar de los esfuerzos, se confirmó la muerte del Indio. “No hubo ahogamiento”, sostuvieron.

Horas más tarde, los seres queridos del artista compartieron un comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram, donde lo despidieron con un sentido mensaje.

Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta; es el mismo que sienten ustedes”, escribieron.

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