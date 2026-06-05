“Siempre en nuestros corazones”: el emotivo mensaje de Messi para despedir al Indio Solari

El capitán de la Selección Argentina homenajeó al histórico músico con una publicación en sus redes sociales.

Hoy 19:37

El fallecimiento del Indio Solari generó una gran conmoción en la Argentina. El histórico cantante fue encontrado sin vida durante la mañana del viernes 5 de junio en su casa en Parque Leloir. A los cientos de figuras que le dedicaron un mensaje para despedirlo tras su muerte se sumó Lionel Messi, quien subió una historia a su Instagram.

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“Siempre en nuestros corazones. QEPD”, escribió el capitán de la selección argentina mediante una historia de su cuenta para rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El mensaje estuvo acompañado por una imagen del artista en un recital.

El gesto de la Pulga, que realizó mientras concentra con el combinado albiceleste de cara al Mundial 2026, llegó horas después de que se viralizara un conmovedor audio del propio Indio Solari, el cual nunca se lo mandó por “vergüenza”. En las últimas horas, la cuenta oficial de la selección argentina realizó un video de la llegada del plantel a Texas para disputar el amistoso contra Honduras y lo musicalizaron con el tema “Flight 965”, compuesto por el Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El audio mencionado, en el cual el Indio lo felicitaba por su carrera y hasta le pedía que ganara otro Mundial, fue difundido en el programa Y ya lo ve del canal de YouTube LOVE/ST, donde el periodista Hernán Castillo reveló que la grabación tenía alrededor de un mes o un mes y medio. El dato apareció después del fallecimiento del cantante en su casa de Parque Leloir, a los 77 años.

El audio mencionado, en el cual el Indio lo felicitaba por su carrera y hasta le pedía que ganara otro Mundial, fue difundido en el programa Y ya lo ve del canal de YouTube LOVE/ST, donde el periodista Hernán Castillo reveló que la grabación tenía alrededor de un mes o un mes y medio. El dato apareció después del fallecimiento del cantante en su casa de Parque Leloir, a los 77 años.

“Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida”, dijo Solari en el audio difundido por el periodista.

En el cierre, el Indio incluía una referencia directa a la próxima Copa del Mundo en los Estados Unidos, México y Canadá, “Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso”, remarcó en la grabación. Hernán Castillo explicó en el que el artista nunca se animó a enviarle ese mensaje al capitán de la selección argentina. Según relató, un amigo del músico se lo había compartido para evaluar la posibilidad de hacérselo llegar sin que el propio Solari lo supiera.

“El Indio no se animó a mandárselo. Y Martín, que es muy amigo del Indio, me lo había mandado a mí, a ver si yo se lo mandaba (a Messi) sin que el Indio supiera”, contó. Luego agregó que la idea se frenó por temor a la reacción del cantante: “Después medio como que me dijo: ‘No, no, no, no hagamos eso, porque capaz que se enoja y no va a querer, y se va a enojar’”.

La difusión pública del archivo llegó después del fallecimiento. Una vez conocida la muerte de Solari, el periodista mencionó que recibió autorización para ponerlo al aire: “Ahora me dijo: ‘Mandalo. Total, el mundo tiene que saber esta cuestión’”.

La relación entre el músico y Messi no empezó con ese audio inédito. Después del Mundial de Qatar, Solari ya había elogiado al capitán argentino en una charla con Marcelo Figueras, publicada por El Cohete a la Luna: “El ‘pecho frío’ se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán, no sólo en términos futbolísticos, y se lo bancó”.

En esa misma conversación, el Indio Solari contrastó a Messi con Diego Maradona y destacó su forma de transitar la fama: “A Messi no lo arruinó la fama. A mí me encanta Maradona, pero él hizo las cosas de otro modo: se subió al personaje, que terminó adquiriendo dimensiones monumentales”. También valoró su transformación dentro del campo: “Me gustó que aceptase ser el capitán, que se pusiese más serio y fuese a gritarle al árbitro. ¡Que es lo que debe hacer un capitán!”.

La conexión de Solari con el fútbol también pasó por su identificación con Boca Juniors. El músico se definió como “bostero” en una entrevista con La Garganta Poderosa y, en una charla con el ciclo Caja Negra, había dedicado un extenso elogio a Juan Román Riquelme, a quien ubicó por encima de la lógica comercial que, a su juicio, amenaza a los clubes.

“No solamente porque ha sido uno de los jugadores, quizás, el que más me ha gustado a mí. Están bien Maradona y Messi, pero el mediocampista, el que tira el pase y que también entra y patea bien, Román ha sido un jugador estupendo”. La despedida institucional de Boca retomó una frase asociada al álbum La Mosca y La Sopa. En sus redes sociales, el club escribió: “Allí, y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos (ni se apagan con solo soplar)”