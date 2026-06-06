Persiste el clima inestable en Termas de Río Hondo: detalles para hoy Sábado 6 de junio de 2026

Los termenses enfrentarán un clima cambiante durante este fin de semana, con condiciones variadas y temperaturas moderadas. Se espera que la lluvia haga su aparición en breve.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con condiciones de parcialmente nublado, lo que ofrece un respiro a los termenses. Con una temperatura actual de 18.2 °C, la sensación térmica coincide, proporcionando un día templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avanza el día, la temperatura máxima alcanzará los 23.2 °C, aunque se recomienda a los termenses estar preparados para un descenso en la temperatura hacia la tarde. La humedad se mantiene alta, en un 83%, lo que podría generar cierta incomodidad en las horas más cálidas.

Para mañana, se anticipa un cambio significativo en el clima, ya que se prevén lluvias moderadas a intervalos. Esto llevará las temperaturas a un rango que oscilará entre los 16.8 °C de mínima y los 18.5 °C de máxima, por lo que es aconsejable llevar paraguas.

El lunes, la situación mejora un poco con un retorno a condiciones de parcialmente nublado, aunque las temperaturas mínimas descenderán a 13.4 °C y las máximas alcanzarán los 21.1 °C. Esto permitirá a los termenses disfrutar de un clima más fresco en el inicio de la semana.

En resumen, hoy los termenses pueden esperar un clima de parcialmente nublado con temperaturas que fluctúan entre 15.9 °C y 23.2 °C. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas para los próximos días, especialmente con la llegada de la lluvia.