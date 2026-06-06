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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUN 2026 | 18º
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Locales

La Banda se prepara para un clima variable: lluvias y sol a la vista para hoy Sábado 6 de junio de 2026

El clima en La Banda presenta condiciones cambiantes, con temperaturas que oscilan entre los 18 °C y 25.5 °C. Los bandeños deben prepararse para un fin de semana con lluvias y días soleados.

Hoy 08:11

El clima actual en La Banda, Santiago del Estero, se caracteriza por un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 17.2 °C. La sensación térmica se mantiene en los mismos niveles, mientras que la humedad alcanza un 94%, lo que genera un ambiente algo pesado para los bandeños.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance una máxima de 25.5 °C, lo que permitirá disfrutar de momentos al aire libre, aunque con algo de nubosidad en el cielo. Los bandeños deben estar atentos a las condiciones del tiempo.

Para mañana, el pronóstico indica lluvias moderadas a intervalos, con una mínima de 17.6 °C y una máxima de 20.6 °C. Este cambio en el clima podría afectar las actividades al aire libre, por lo que es recomendable tener precauciones.

El lunes, el pronóstico mejora con un día soleado y temperaturas que oscilarán entre 13.9 °C y 22.8 °C. Esto representa un alivio para los bandeños después de un fin de semana de lluvias.

Hoy, Sábado 6 de junio de 2026, se espera un clima parcialmente nublado con temperaturas que variarán entre 18 °C y 25.5 °C. A partir de mañana, las lluvias moderadas marcarán la pauta, mientras que el lunes traerá un regreso del sol y un clima más agradable.

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