Old Lions recibe esta tarde a Jockey de Salta y el Lawn Tennis visita a Universitario

Los "Viejos Leones" serán anfitriones de Jockey de Salta a las 16.30, mientras que el "Rojiblanco" visitará al líder Universitario en partido clave.

Hoy 09:09

Old Lions recibirá este sábado, desde las 16.30, al Jockey de Salta, en tanto que Santiago Lawn Tennis visitará al líder Universitario a las 16 en encuentros por la 10ma fecha de la Liga del Norte Grande, en un fin de semana en el que arrancará el Campeonato Anual Juvenil y que también tendrá la presencia de Santiago Rugby, que el domingo recibirá a Tiro Federal de Salta en un partido clave para seguir con aspiraciones en el repechaje de la LNG.

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Ya sin posibilidades de ocupar una de las dos plazas para el Regional del NOA A, del que fue gran protagonista en los ultimos años, Old Lions intentará mejorar el rendimiento de una temporada irregular, en la que sintió varias ausencias de peso y empezó un proceso de renovación.

Mientras tanto, Santiago Lawn Tennis jugará en Salta con la obligación de ganarle al líder para seguir con chances de pelear arriba. El equipo santiagueño marcha cuarto con 22 puntos y está todavia lejos de Uni (32), Tigres (31) y Jockey (30), por lo que debe ganar sus tres partidos restantes y esperar algun otro traspié de los de arriba para soñar con uno de los dos primeros lugares.

El domingo, Santiago Rugby también jugará obligado a ganarle a Tiro Federal para llegar con posibilidades de conservar su lugar en la Liga del Norte Grande a la ultima fecha, por lo que será un fin de semana muy exigente para los equipos de esta provincia.

Anual juvenil

Mientras tanto en esta ciudad y Añatuya se pondrá en marcha hoy el Campeonato Anual Juvenil para las divisiones M15, M16 y M17. En cancha de Santiago Rugby, el local recibirá a Santiago Lawn Tennis, a las 11 en M15 y M16 y desde las 12.30 en M17, en tanto que Añatuya será anfitrión de Old Lions en encuentros a jugarse desde las 10 y 11.30.