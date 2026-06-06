Hallaron muerto a un reconocido actor en un hotel alojamiento de Brasil

La Policía investiga qué ocurrió tras un encuentro con dos hombres. La principal hipótesis apunta a una posible sobredosis.

Hoy 10:09

El actor brasileño José Patrik Machado, de 32 años, fue hallado muerto en la madrugada del viernes (5) en un hote de la ciudad de Campo Grande.

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Según el parte policial, Machado ingresó al establecimiento acompañado por otros dos hombres. Los acompañantes se retiraron al poco tiempo, mientras que el actor permaneció solo en el cuarto, donde fue encontrado muerto poco después por empleados.

Todo comenzó cerca de las 0:30, cuando empleados del motel alertaron a la Policía tras notar que el huésped no respondía a los llamados.

La recepcionista dijo que, tras la salida de los acompañantes, se comunicó por interfono para confirmar si el cliente seguiría en la habitación y recibió una respuesta afirmativa.

Sin embargo, minutos después, al intentar contactarlo nuevamente para gestionar el cobro, ya no obtuvo respuesta.

Ante la falta de comunicación, el personal se acercó al cuarto y encontró a José Patrik Machado caído en el suelo, aparentemente sin signos vitales. Llamaron a una ambulancia y los médicos constataron que el cuerpo ya presentaba rigidez cadavérica.

La identidad del actor se confirmó gracias a un documento hallado junto al cuerpo. Además, los peritos secuestraron el celular de la víctima, que será analizado como parte de la investigación.

Según el médico que intervino en la escena, la causa probable de la muerte sería una sobredosis, aunque esto deberá ser confirmado por los exámenes periciales.

Por el momento, la policía intenta reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar si hubo intervención de terceros.

José Patrik Machado tenía 32 años y formó parte de una compañía de teatro durante cinco años, según trascendió. Su muerte generó conmoción en el ambiente artístico local y entre quienes lo conocían.

La investigación sigue abierta y se esperan los resultados de las pericias para esclarecer las causas del fallecimiento.