Tras la polémica por los pliegos judiciales, el Gobierno busca reordenar su agenda en el Congreso

La mesa política se reunirá el jueves para analizar mayorías, nuevos envíos y el avance de las reformas impulsadas por el oficialismo.

Hoy 10:41

El Gobierno convocó a una nueva reunión de mesa política para este jueves con el objetivo de ordenar la agenda legislativa de junio, revisar los poroteos en el Congreso y definir la secuencia de envío de las próximas reformas. En la Casa Rosada sostienen que el encuentro servirá para coordinar los proyectos que ya están en tratamiento y los textos que todavía siguen bajo revisión técnica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La convocatoria se da después de una semana marcada por la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado, el aval a la candidatura de María Verónica Michelli pese al rechazo del Ejecutivo y la postergación del paquete de propiedad privada. En Balcarce 50 buscan reordenar prioridades después de una sesión que expuso diferencias internas y obligó al oficialismo a rediscutir su estrategia parlamentaria.

La reunión también tendrá como trasfondo la relación con Patricia Bullrich. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado se diferenció del Gobierno por el pliego de Michelli y terminó absteniéndose en la votación. En el Ejecutivo sostienen que la línea sigue siendo evitar una confrontación directa con la senadora y mantenerla dentro del esquema de coordinación legislativa.

En la Casa Rosada dan por hecho, de todos modos, que Javier Milei no firmará la designación de Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. Cerca de Karina Milei y de Santiago Caputo creen que el Presidente mantendrá demorado el decreto de nombramiento, aun después del acuerdo del Senado. En Nación apuntan además a que ese tribunal todavía requiere pasos administrativos para funcionar plenamente.

La reunión también se dará luego de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, que en el gabinete esperan para el martes o el miércoles. En Balcarce 50 buscan que ese trámite permita cerrar otro frente de tensión interna, luego de semanas de cuestionamientos por su situación patrimonial y judicial.

El Gobierno buscará, en paralelo, sostener la agenda judicial con una nueva tanda de pliegos. En el Ejecutivo anticipan que enviarán otros expedientes al Senado, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia. También siguen de cerca el plenario del Consejo de la Magistratura del miércoles, que incluye concursos para juzgados federales y cámaras sensibles.

El temario del Consejo contempla concursos para el Juzgado Federal N°2 de La Plata, el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En despachos oficiales advierten que los pliegos más sensibles quedarán para más adelante.

Otro de los temas que llegará a la mesa política es el proyecto de juicio por jurados. En el Gobierno sostienen que el texto está “casi terminado”, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y que quedó en Legal y Técnica, a tiro de ser enviado al Congreso. La iniciativa forma parte de la agenda institucional que el oficialismo tiene en carpeta desde hace varios meses.

La Casa Rosada también está cerca de enviar la reforma del Código Penal. En el entorno de Karina Milei reconocen que el texto saldrá con un alcance más amplio que el previsto en algunas versiones anteriores, aunque dentro del oficialismo admiten que será una negociación compleja.

Por ahora, descartan crear una comisión bicameral para acelerar su tratamiento, una alternativa que había sido evaluada en las primeras conversaciones. En paralelo, el paquete de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger viene retrasado. Incluye cambios en cabotaje, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales, pero todavía sigue bajo revisión técnica.

La reforma de Defensa de la Competencia, que abarca reglas sobre fusiones y adquisiciones, umbrales de notificación y criterios de intervención frente a posiciones dominantes, también permanece demorada. La reforma de la Ley de Sociedades, en cambio, ya fue enviada al Congreso en la última semana de mayo.

El texto forma parte de la misma agenda de actualización normativa que trabaja el Ministerio de Desregulación y apunta a flexibilizar estructuras societarias, ampliar herramientas para empresas y adaptar reglas a nuevos modelos de negocios.

En Diputados, el oficialismo busca armar una mega sesión hacia fines de junio con el super-RIGI y la ley de lobby como ejes principales. En Balcarce 50 quieren “agrupar todo lo que se pueda” y sumar otros proyectos si llegan en condiciones, como propiedad privada y holdouts, además de acuerdos internacionales que ya tienen trámite abierto.

El Senado presenta un escenario más complejo para el Gobierno. Allí se acumulan proyectos con media sanción de Diputados, como Ley Hojarasca y Zonas Frías, y textos enviados recientemente por el Ejecutivo, como etiquetado frontal y sociedades. También está previsto que ingresen los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, que Economía prepara para relanzar el régimen que busca atraer dólares del colchón al circuito formal.

La reunión del jueves buscará ordenar ese tablero. La Casa Rosada necesita definir qué proyectos empuja primero, qué iniciativas deja para una segunda etapa y cómo reparte la negociación entre Diputados y el Senado. En el Gobierno sostienen que junio será clave para mostrar volumen legislativo antes de que el Mundial absorba parte de la agenda pública.