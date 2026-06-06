Descubra los pueblos de España que ofrecen empleo y vivienda gratis

España lanza diversas iniciativas para combatir la despoblación rural, ofreciendo atractivos incentivos económicos y oportunidades de vivienda para atraer nuevos residentes a localidades rurales.

Hoy 10:42

España ha implementado diversas iniciativas para combatir la despoblación rural, ofreciendo atractivos incentivos económicos y facilidades de vivienda para atraer nuevos residentes a localidades rurales. A continuación, se detallan algunos pueblos y programas que actualmente, o en un futuro cercano, ofrecen estas oportunidades.

Ponga, en Asturias, ofrece 3.000 euros a parejas que se instalen de forma indefinida y un extra de 3.000 euros por cada niño que nazca en el pueblo. Este municipio cuenta con menos de 600 habitantes y es conocido por su naturaleza y rutas de senderismo.

Por su parte, Almadrones en Guadalajara, a una hora de Madrid, ofrece vivienda amueblada y hasta 1.600 euros al mes para nuevos residentes, lo que lo convierte en un destino atractivo para quienes buscan un cambio de vida.

En la región del Valle del Ambroz en Cáceres, un programa de la Junta de Extremadura, DIVA, brinda hasta 15.000 euros para quienes se muden y teletrabajen en la zona. Las ayudas varían según sexo y edad, siendo más altas para mujeres y jóvenes.

El pueblo de Castellolí en Barcelona también se suma a estas iniciativas, ofreciendo vivienda gratuita y 15.000 euros para aquellos que deseen emprender un negocio en la localidad.

En Rubiá, Ourense, se prioriza a familias jóvenes, ofreciendo entre 100 y 150 euros mensuales para vivir en el pueblo, junto con deducciones fiscales en el IRPF por la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual.

Finalmente, plataformas como Proyecto Arraigo y Hola Pueblo ayudan a conectar a interesados en mudarse al medio rural con pueblos que buscan nuevos habitantes, facilitando la integración y el emprendimiento.