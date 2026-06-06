Años después del crimen de Matías Sayago, sus padres exigen que el acusado vuelva a prisión

La familia de Sayago reclamó que uno de los implicados permanezca detenido mientras avanza la causa. Aseguran que su presencia en las calles genera preocupación y renuevan el pedido de justicia.

Hoy 12:08

A varios años del asesinato de Matías "Ono" Sayago, ocurrido en el barrio 8 de Abril, sus padres renovaron el pedido de justicia y solicitaron que el principal implicado en la causa permanezca detenido mientras continúa el proceso judicial.

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En diálogo con Noticiero 7, Diómesis Sayago y Josefa Díaz expresaron su dolor por la pérdida de su hijo y manifestaron su preocupación por la situación procesal de uno de los acusados, quien actualmente se encuentra fuera de prisión.

"Queremos justicia. No han matado a un perro, han matado a una persona. No puede ser que los responsables anden afuera mientras nosotros seguimos sufriendo todos los días la ausencia de nuestro hijo", expresó el padre de la víctima.

Matías Sayago fue baleado durante un confuso episodio ocurrido en la madrugada del 21 de enero en inmediaciones de calles Unzaga y Segundo Araujo, en el barrio 8 de Abril. El joven recibió un disparo a la altura de la sien izquierda y permaneció internado durante más de una semana en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional, donde finalmente falleció.

Según relataron sus familiares, la investigación judicial continúa y aún restan instancias clave para el esclarecimiento definitivo del caso. En ese contexto, cuestionaron que uno de los implicados permanezca en libertad bajo medidas restrictivas.

"Nos preocupa que esté en la calle. Creemos que mientras dure el proceso debería estar detenido. No solamente por nuestra familia, sino también para evitar que otras personas puedan verse afectadas por hechos similares", señalaron.

La madre de Matías, visiblemente emocionada, recordó a su hijo y aseguró que el dolor continúa intacto pese al paso del tiempo.

"Lo extraño todos los días. Extraño sus abrazos, sus palabras y su sonrisa. Hay recuerdos que nunca se borran. Lo único que pido es que se haga justicia por él", manifestó.

La familia insistió en que continuará acompañando el avance de la causa y aguardando las resoluciones judiciales, con la esperanza de que se determinen las responsabilidades correspondientes y se garantice el cumplimiento de las medidas que consideren necesarias para el desarrollo del proceso.