El municipio llevó adelante una jornada de vacunación para trabajadores del Mercado Unión

La actividad estuvo destinada a trabajadores y puesteros del espacio comercial, en el marco de las acciones de prevención impulsadas por la gestión de Roger Nediani.

Hoy 13:05

En el marco de las acciones de prevención y promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Roger Elías Nediani, se desarrolló una importante jornada de vacunación destinada a los puesteros y trabajadores del Mercado Unión de la ciudad de La Banda.

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La actividad fue organizada de manera conjunta por la Sala San Javier, el personal del CIC San Carlos, la Oficina del Adulto Mayor y los respectivos equipos de inmunización, con el objetivo de acercar las dosis a los trabajadores que diariamente prestan servicios en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.

Desde la organización señalaron que instalar un centro de vacunación en el ámbito laboral facilita el acceso tanto a los puesteros como a las personas que realizan sus compras diarias en el Mercado Unión, permitiendo ampliar la cobertura y fortalecer las medidas de prevención frente a enfermedades respiratorias.

"Seguimos llegando a cada lugar de la ciudad, cada barrio y cada sector, trabajando junto a la comunidad para cuidarnos entre todos", expresaron los equipos participantes.

Por último, se recordoó que la gripe es una enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa que presenta una mayor circulación durante los meses más fríos del año.

El virus se transmite de una persona a otra a través de gotitas provenientes de las vías respiratorias al toser o estornudar, así como también mediante el contacto con superficies u objetos contaminados con estas secreciones.

Por ello, remarcaron la importancia de la vacunación como una de las principales herramientas para prevenir complicaciones y proteger especialmente a los grupos más vulnerables de la población.