La muerte del Indio Solari deja un legado musical en Salta

El fallecimiento del Indio Solari evoca memorias de amistad, música y la influencia perdurable de sus canciones en varias generaciones de seguidores.

Hoy 15:11

El Indio Solari falleció el pasado viernes, y su noticia llegó en una mañana que prometía ser sombría. Sin embargo, el sol se asomó y despejó el cielo, trayendo consigo una avalancha de recuerdos. Su muerte me remite al 12 de noviembre de 2022, fecha en la que perdí a Jorge, uno de mis mejores amigos, quien también dejó este plano.

La cuenta oficial del Indio Solari anunció una emotiva despedida pública tras su fallecimiento: “Cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”. Este mensaje resuena profundamente en la comunidad de fanáticos que ha crecido a lo largo de los años, recordando el legado que dejó el artista en el panorama musical argentino.

Skay Beilinson, el histórico guitarrista de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, también se despidió del Indio con un mensaje conmovedor, subrayando la grandeza del ícono del rock argentino. La música del Indio ha logrado trascender generaciones, ofreciendo un refugio y un punto de encuentro para muchos.

En un grupo de amigos donde los discos y las entradas de rock siempre fueron imprescindibles, Jorge fue el más ferviente admirador del Indio y de Los Redondos. Había planeado asistir junto a él al Cosquín Rock de febrero de 2023, y aunque fui solo para honrar esa promesa, sentí la falta de su presencia en el evento.

Durante el concierto, cuando Skay Beilinson interpretó “Todo un palo”, la tristeza se apoderó de mí. Las letras resonaron en mi corazón y, en ese instante, recordé a Jorge, quien debería haber estado allí agitando junto a mí como en nuestra juventud. La ausencia se sintió aún más profunda.

Los Redondos se despidieron en Córdoba el 4 de agosto de 2001, un evento que marcó mi adolescencia. A pesar de que mis padres no me permitieron asistir, mi amor por la banda creció, y mis amistades se transformaron en un círculo de jóvenes que compartían la misma pasión musical.

A medida que crecimos, nuestras decisiones se volvieron más firmes y las primeras independencias económicas nos permitieron dejar atrás los cassettes y experimentar la emoción de ver a nuestras bandas favoritas en vivo. Aun así, el Indio Solari siempre ocupó un lugar especial en nuestros corazones, y los recuerdos de esa época perduran.