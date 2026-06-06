Violento choque entre dos motocicletas dejó a una mujer hospitalizada en el barrio Mariano Moreno

El accidente ocurrió durante la siesta de este sábado. Los tres ocupantes de los rodados salieron despedidos por el impacto y una mujer debió ser sometida a estudios médicos por un fuerte golpe en la cabeza.

Hoy 18:40

Un grave accidente de tránsito se registró durante la siesta de este sábado en el barrio Mariano Moreno, donde dos motocicletas colisionaron violentamente y sus ocupantes terminaron sobre la cinta asfáltica.

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El siniestro ocurrió pasadas las 16 horas en la intersección de las calles Olivero Paladini y Benicio Díaz. Una de las motocicletas era conducida por un hombre que viajaba acompañado por una mujer, mientras que en el otro rodado circulaba un hombre solo.

Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes fueron despedidos de las motocicletas y quedaron tendidos sobre la calzada. Testigos señalaron que, pese a la violencia de la colisión, ambos conductores lograron incorporarse por sus propios medios instantes después del choque.

La situación más preocupante fue la de la acompañante, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza y permaneció tendida sobre el asfalto hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada para recibir atención médica. Según trascendió, los profesionales dispusieron la realización de una tomografía para determinar el alcance de las lesiones sufridas durante el accidente.

Mientras tanto, las autoridades trabajaron en el lugar para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona debido a la magnitud del impacto y al estado en que quedó la mujer tras la colisión.