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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUN 2026 | 24º
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Policiales

Añatuya: detuvieron a un adolescente que circulaba en una moto con pedido de secuestro de Santa Fe

El joven, de 17 años, fue interceptado en Añatuya tras realizar maniobras peligrosas en la vía pública. Al verificar el rodado, la Policía descubrió que tenía un pedido de captura vigente solicitado desde Rosario.

Hoy 17:21

Un operativo de prevención realizado durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Añatuya permitió recuperar una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo emitido por la Justicia de la provincia de Santa Fe.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Prevención de la Departamental 13, quienes realizaban recorridos de rutina cuando advirtieron la presencia de una motocicleta Honda Wave 110cc de color blanco que circulaba a alta velocidad por la zona céntrica.

Según informaron fuentes policiales, el conductor, un adolescente de 17 años, realizaba maniobras riesgosas y desobedecía las señales de tránsito, incluso atravesando semáforos en rojo en la intersección de las avenidas Belgrano y Gottau.

Tras ser interceptado, los uniformados comprobaron que el menor no contaba con licencia de conducir, seguro obligatorio ni documentación que acreditara la propiedad del vehículo.

Además, circulaba sin casco de seguridad y la motocicleta carecía de espejos retrovisores, incumpliendo las normas básicas de seguridad vial.

Sin embargo, la situación tomó mayor relevancia cuando los efectivos solicitaron la verificación del rodado. A través del número de motor, el sistema arrojó que la unidad poseía un pedido de secuestro vigente desde el 20 de octubre de 2025, requerido por la Comisaría Primera de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Tras confirmar la medida judicial, se dio intervención al personal de la Comisaría Comunitaria N° 41, que continuó con las actuaciones correspondientes.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial, donde permanecerá a disposición de la Justicia mientras se avanza en las diligencias para determinar su procedencia y situación legal.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de controles preventivos permiten no solo reforzar la seguridad vial, sino también detectar vehículos vinculados a hechos delictivos cometidos en otras provincias.

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