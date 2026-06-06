Un camión derribó postes y dejó cables sobre la calzada en el barrio Obrero de Añatuya

El incidente ocurrió durante la siesta de este sábado en la intersección de Moreno y Teniente Ibáñez. El tránsito debió ser restringido mientras se realizaban tareas de reparación y despeje.

Hoy 17:21

Momentos de preocupación se vivieron este sábado en el barrio Obrero de Añatuya, luego de que un camión de reparto protagonizara un incidente que provocó la caída de postes y dejó cables tendidos sobre la vía pública.

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El hecho se registró alrededor de las 13 horas en la intersección de las calles Moreno y Teniente Ibáñez, donde el vehículo de gran porte habría enganchado el tendido aéreo por causas que aún se intentan establecer.

Como consecuencia del impacto, uno de los postes terminó derribado sobre la calle y varios cables de servicios quedaron esparcidos sobre la calzada, generando una situación de riesgo tanto para peatones como para automovilistas.

Tras el incidente, personal de una empresa de comunicaciones acudió al lugar para iniciar las tareas de despeje y reparación de las conexiones afectadas, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad en el sector.

Además, una empresa local de televisión por cable confirmó que parte de su infraestructura resultó dañada y señaló que equipos técnicos trabajaban para normalizar el servicio lo antes posible.

Debido a la presencia de cables sobre la vía pública, el tránsito permaneció restringido durante varias horas mientras los operarios desarrollaban las tareas necesarias para retirar los elementos caídos y reparar el tendido.

Las autoridades recomendaron a los vecinos circular con extrema precaución por la zona hasta la finalización de los trabajos y la restitución total de los servicios afectados.