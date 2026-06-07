El SEPE ofrece cursos gratuitos de alemán desde nivel A1 hasta B2

Los cursos gratuitos de alemán del SEPE son ideales para quienes desean aprender el idioma sin coste alguno, disponibles para diversas categorías de personas según cada convocatoria.

Hoy 07:01

Los cursos gratuitos de alemán del SEPE ofrecen una oportunidad valiosa para quienes buscan aprender un idioma útil sin necesidad de pagar en academias privadas. Esta formación se encuentra dentro del sistema público de empleo y está destinada a personas desempleadas, trabajadores en activo y otros perfiles, dependiendo de la convocatoria específica.

El Servicio Público de Empleo Estatal incluye estos programas en su Catálogo de Especialidades Formativas, donde los cursos están organizados por niveles, desde A1 hasta B2, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Los estudiantes tienen la posibilidad de comenzar desde cero o avanzar si ya poseen conocimientos previos. Debido a que se trata de formación financiada, el alumno no tiene que asumir el coste habitual de una academia privada, siempre que cumpla con los requisitos y haya plazas disponibles.

Estos programas de formación para el empleo están diseñados para mejorar las competencias de quienes buscan trabajo, actualizan su currículum o desean reforzar su perfil profesional. Sin embargo, la oferta de cursos no es uniforme en todo el país; cada comunidad autónoma y entidad formadora puede publicar convocatorias distintas a lo largo del año.

El catálogo oficial incluye cursos de alemán clasificados por niveles, destacando los más solicitados: A1, A2, B1 y B2. El nivel A1 es ideal para quienes comienzan desde cero, mientras que el A2 permite a los alumnos comunicarse en situaciones cotidianas. Por su parte, el nivel B1 está dirigido a quienes poseen una base del idioma y desean expresarse con mayor fluidez.

El nivel B2, más avanzado, es particularmente útil para quienes buscan utilizar el alemán en contextos laborales y académicos. El programa de Alemán B2 del SEPE está vinculado al código SSCE09 y ofrece una formación sólida para los alumnos.

Los cursos gratuitos de alemán del SEPE presentan diferentes perfiles para la inscripción. Algunas convocatorias priorizan a personas desempleadas, mientras que otras permiten la inscripción de trabajadores en activo, autónomos o colectivos específicos. Es esencial revisar las condiciones de cada curso antes de solicitar una plaza.