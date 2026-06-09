Secuestraron en Sumampa una camioneta con pedido judicial vigente desde 2019

Durante un control vehicular sobre la Ruta Provincial N° 1, la Policía detectó que una Toyota Hilux tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia de Córdoba. El rodado quedó retenido por disposición fiscal.

Hoy 12:07

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la mañana del lunes, cuando efectivos policiales que realizaban controles preventivos interceptaron una camioneta Toyota Hilux de color blanco, conducida por un hombre de 30 años.

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Al requerir la documentación correspondiente y efectuar las verificaciones de rutina, el personal policial consultó los registros informáticos disponibles, estableciendo que el vehículo poseía un pedido de secuestro vigente desde el año 2019, dispuesto por el Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia y Primera Nominación de la provincia de Córdoba, en el marco de una causa judicial tramitada en esa jurisdicción.

Ante esta situación, se informó de inmediato a la fiscal de turno, quien dispuso el secuestro preventivo del rodado y de la documentación exhibida, además de la recepción de una entrevista testimonial al conductor.

El vehículo quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las actuaciones correspondientes para determinar su situación legal y coordinar las medidas con las autoridades judiciales de la vecina provincia.