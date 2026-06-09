Más de mil cirugías realizadas: el hospital de Monte Quemado concretó una nueva jornada quirúrgica con 14 intervenciones

El operativo se desarrolló en el Hospital Zonal Dr. Antonio F. David en el marco del Programa Quirúrgico Itinerante del Ministerio de Salud. Pacientes de Santiago del Estero y Chaco fueron intervenidos mediante técnicas mínimamente invasivas.

Hoy 16:58

El Hospital Zonal Dr. Antonio F. David de Monte Quemado llevó adelante una nueva doble jornada quirúrgica en el marco del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior impulsado por el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, consolidando una iniciativa que ya permitió superar las mil cirugías en ese centro de salud.

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La información fue brindada por el director del hospital, Dr. José Gómez, quien destacó el trabajo coordinado con las áreas centrales de la cartera sanitaria provincial, entre ellas la Dirección del Interior, a cargo de la Dra. Graciela Alzogaray; la Subsecretaría de Coordinación General, encabezada por el contador Norberto Zanni; la Secretaría de Salud, a cargo del Dr. Gustavo Sabalza; y la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif.

Durante esta nueva jornada se realizaron 14 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 13 fueron colecistectomías por videolaparoscopía y una cirugía de hernia umbilical, todas mediante técnicas mínimamente invasivas que favorecen una recuperación más rápida de los pacientes.

Los beneficiarios fueron vecinos de Monte Quemado, Tintina, Campo Gallo, Taco Pozo y Pampa del Infierno, estas últimas localidades pertenecientes a la provincia del Chaco.

Según informaron desde el hospital, todos los pacientes evolucionan favorablemente y continuarán con controles médicos tanto en consultorios externos como a través de los sistemas de telesalud. Gracias a este tipo de procedimientos, podrán retomar sus actividades laborales, familiares y personales en un corto plazo.

El Programa Quirúrgico Itinerante funciona desde hace más de tres años y tiene presencia en distintos puntos del interior santiagueño, incluyendo los hospitales de Loreto, Ojo de Agua, Sumampa, Pinto, Añatuya, Fernández, Frías, Las Termas de Río Hondo y Quimilí, permitiendo acercar cirugías de complejidad a pacientes que residen lejos de los principales centros sanitarios de la provincia.

El equipo que participó de esta jornada estuvo integrado por el médico cirujano Dr. Mauricio Cerioni, el anestesiólogo Dr. Sergio Santillán, el licenciado en Enfermería Hugo Risso Patrón, el enfermero Santillán, los instrumentadores Elizabeth González, Claudio Jiménez y Gabriel Rolón, el técnico en radiología Nahuel Herrera, el personal de limpieza Silvio Carlety y el responsable de logística Gustavo Martín.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que este programa continúa generando un fuerte impacto sanitario en el interior provincial, facilitando el acceso a intervenciones quirúrgicas y mejorando la calidad de vida de cientos de pacientes de toda la región.