Guido Rodríguez aparece como el principal candidato para reemplazar a Balerdi en la Selección

Lionel Scaloni define en estas horas quién ocupará el lugar del defensor lesionado en la lista de 26. El volante del Valencia, campeón del mundo en Qatar 2022, corre con ventaja.

Hoy 17:17

Guido Rodríguez aparece como el principal candidato para ingresar en la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026, en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien fue desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha.

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La decisión todavía no es oficial y Lionel Scaloni esperará al amistoso de esta noche ante Islandia para terminar de evaluar el estado físico del plantel. Sin embargo, el volante del Valencia tiene todos los números para ser convocado por encima de Emiliano Buendía y Máximo Perrone, los otros nombres que siguen en carrera.

“No lo voy a decir inmediatamente después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

El entrenador también explicó por qué el reemplazo de Balerdi no necesariamente será otro marcador central. “En la posición del Flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros”, señaló.

En la zaga, Argentina cuenta con Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina, quien puede jugar como lateral izquierdo pero también tiene al puesto de central como posición natural.

Uno de los factores que acerca a Guido Rodríguez a la convocatoria es la situación de Leandro Paredes, quien se recupera de una lesión muscular y recién podría sumarse al grupo hacia el final de la semana. Ante ese panorama, Scaloni no cuenta con otro volante central natural en el plantel y ya probó a Exequiel Palacios en esa función durante el amistoso ante Honduras.

Rodríguez, campeón del mundo en Qatar 2022 y parte de los cuatro títulos del ciclo Scaloni, viene de recuperar protagonismo en el Valencia. Tras dejar West Ham, donde era suplente, llegó al club español en febrero y desde entonces se ganó la titularidad, con 17 partidos disputados y cuatro goles.

El mediocampista no es convocado en la Selección desde septiembre de 2024, aunque su último partido con la Albiceleste fue el 29 de junio, en una victoria por 2-0 ante Perú, cuando ingresó durante 13 minutos.

Más atrás en la consideración aparecen Máximo Perrone y Emiliano Buendía. Perrone, compañero de Nicolás Paz en el Como de la Serie A, viene entrenándose pese a haber terminado su temporada y ya tuvo dos partidos con la Selección.

Buendía, por su parte, ofrece un perfil más ofensivo. El marplatense viene de una gran temporada en Aston Villa, donde marcó 11 goles en 54 partidos, y fue campeón de la Europa League. Además, la semana pasada había sido advertido por el cuerpo técnico para mantenerse entrenando y atento, cuando estaba en duda la presencia de Nico Paz.

Con el amistoso ante Islandia como última prueba, Scaloni terminará de definir el nombre que completará la lista. Por ahora, todo apunta a que Guido Rodríguez será el elegido para sumarse a la concentración en Kansas City.