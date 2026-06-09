Fue detenido durante un allanamiento en Maco y la Policia recuperó elementos robados

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Solares de Maco. El sospechoso, de 26 años, quedó detenido por orden judicial en el marco de una causa por robo simple.

Hoy 18:51

Un procedimiento realizado durante la mañana de este martes en la localidad de Maco permitió la detención de un joven conocido como "Sargento" y el secuestro de diversos elementos que serían de interés para una investigación por robo.

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El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre avenida Independencia Prolongación, en el barrio Solares de Maco, donde efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 54 de Los Flores dieron cumplimiento a una orden de allanamiento, secuestro y detención dispuesta por la Justicia.

La medida fue ordenada en el marco de la causa caratulada "Javier Burgos alias 'Sargento' s/ robo simple en perjuicio de Gabriela Inés Chávez", con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Comunes de Capital, a cargo de la fiscal Victoria Ledesma, y autorización del Juzgado de Control y Garantías.

Durante la requisa realizada en el inmueble, los uniformados lograron secuestrar seis llaves de luz y tomacorrientes de color blanco, cuatro tomacorrientes desarmados y una consola PlayStation, elementos que habrían sido sustraídos y que ahora forman parte de la investigación.

Además, los efectivos hicieron efectiva la detención de Javier Josué Burgos, de 26 años, conocido en el ambiente con el alias de "Sargento", quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Tanto los bienes recuperados como el detenido quedaron bajo custodia judicial, mientras la fiscalía avanza con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho denunciado y la eventual responsabilidad del acusado.