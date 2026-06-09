El seleccionado santiagueño U13 comenzó sus preparación para el Argentino de Básquet

El equipo de la Federación de Básquetbol de Santiago del Estero inició los entrenamientos en Independiente BBC con la mirada puesta en el Campeonato Argentino de agosto.

Hoy 20:29

El seleccionado santiagueño U13 masculino dio inicio formal a sus entrenamientos oficiales de cara al Campeonato Argentino de Básquet, que se disputará el próximo mes de agosto.

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Las prácticas se están desarrollando en las instalaciones del Club Atlético Independiente BBC, escenario elegido por la Federación de Básquetbol de Santiago del Estero para poner en marcha la preparación del plantel provincial.

El cuerpo técnico recibió a los jugadores con el objetivo de planificar un intenso cronograma de trabajos físicos, técnicos y tácticos, apuntando a llegar en las mejores condiciones al exigente nivel competitivo nacional.

La preparación se realiza bajo las directrices del Coordinador General y Director Provincial de ENEBA Nivel 3, Carlos Javier Montenegro, y con la supervisión del Preparador Físico General, Sergio De La Iglesia.

Al frente de la conducción del seleccionado U13 masculino se encuentra el entrenador Diego Sebastián Burgos, ENEBA Nivel 3, acompañado por Santiago Marchetti, ENEBA Nivel 2, quien cumple el rol de asistente técnico.

Desde la presidencia de la FBSE, encabezada por Carlos Basualdo, destacaron el compromiso del cuerpo técnico y agradecieron la predisposición de Independiente BBC por ceder sus instalaciones.

El objetivo común es brindarles a los jóvenes jugadores todas las herramientas necesarias para que puedan representar de la mejor manera al básquetbol santiagueño en la gran cita nacional de agosto.