La Libertad Avanza lanzó la candidatura de Beatriz Yunes para la intendencia de la Capital

La decoradora de interiores presentó su postulación este martes y aseguró que buscará impulsar un municipio basado en el orden, la transparencia y la modernización del Estado. Las elecciones municipales se realizarán el 25 de agosto.

Hoy 21:21

La Libertad Avanza presentó este martes a sus candidatos a intendentes para distintas ciudades de Santiago del Estero, entre ellos a Beatriz Yunes, quien competirá por la intendencia de la ciudad Capital en las elecciones municipales previstas para el próximo 25 de agosto de 2026.

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El lanzamiento se realizó en la sede partidaria ubicada sobre calle 24 de Septiembre y contó con la presencia del referente nacional Iñaki Gutiérrez y del apoderado provincial del espacio, Tomás Figueroa, quienes acompañaron a los postulantes y destacaron la importancia de ampliar la representación política en los municipios y concejos deliberantes.

En la Capital, Yunes puso en marcha su campaña bajo los ejes de orden, transparencia y modernización del Estado, alineando sus propuestas con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. La candidata sostuvo que decidió involucrarse en política a partir del contacto cotidiano con vecinos y las problemáticas que observó en distintos barrios de la ciudad.

"Vengo del trabajo y de la familia. En lugar de quedarnos en la queja, decidimos involucrarnos", expresó durante la presentación. Además, señaló que entre los reclamos más frecuentes aparecen cuestiones vinculadas a la iluminación, la limpieza y el mantenimiento urbano, especialmente en sectores alejados del centro.

Entre las propuestas que impulsa figura la posibilidad de modificar la Carta Orgánica municipal con el objetivo de evitar mayores gastos en materia electoral. También sostuvo que la aplicación de medidas similares a las impulsadas desde la Nación podría contribuir a mejorar el funcionamiento del municipio.

Durante el acto, los dirigentes libertarios remarcaron la necesidad de que personas provenientes del ámbito laboral y profesional participen en la gestión pública para impulsar transformaciones en las distintas ciudades santiagueñas.

Por su parte, Iñaki Gutiérrez destacó la importancia de fortalecer la representación legislativa del espacio y sostuvo que la campaña buscará promover concejos deliberantes con mayor pluralidad de voces y diferentes miradas políticas.

Además de la candidatura de Yunes en la Capital, La Libertad Avanza presentó postulantes en distintos puntos de la provincia. Entre ellos se encuentran Miguel Torres en La Banda, Eugenia Coppede en Añatuya, María José Ceres en Termas de Río Hondo, Lucas Sequeira en Frías, Rodrigo Tévez en Quimilí, Mauro Alberto Farías en Fernández, Cristian Salazar en Monte Quemado, Erika Aranda en Pampa de los Guanacos y Claudio Manuel Escobedo en Ojo de Agua.

La nómina también incluye candidaturas en localidades como Forres, Colonia Dora y Campo Gallo, entre otras. Según señalaron desde el espacio, el objetivo es consolidar una alternativa política integrada por personas vinculadas al trabajo privado y a la actividad cotidiana, con propuestas enfocadas en la gestión municipal y la mejora de los servicios públicos.

De esta manera, La Libertad Avanza buscará disputar un total de 25 intendencias en las próximas elecciones municipales, con la intención de ampliar su presencia territorial en Santiago del Estero.