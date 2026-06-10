Golpe millonario a dos jubilados: les robaron casi un millón de dólares con el “cuento del tío”

La estafa comenzó con una llamada en la que una falsa familiar les advirtió sobre un supuesto trámite bancario. Horas después, dos hombres retiraron el dinero de la viv

Hoy 07:25

Una pareja de jubilados sufrió un violento robo bajo la modalidad del “cuento del tío” el martes por la tarde en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe. Los delincuentes se hicieron pasar por su hija y por empleados bancarios, los engañaron para que entregaran sus ahorros y escaparon con entre USD 800.000 y USD 1.000.000.

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De acuerdo con Aire de Santa Fe, el robo ocurrió cerca de las 18:50 en una vivienda de calle Francia, entre Irigoyen Freyre e Hipólito Irigoyen, y dejó al propietario con lesiones leves tras ser empujado durante la entrega del dinero.

Según fuentes policiales, las víctimas son un hombre de 82 años y una mujer de 83, quienes recibieron una llamada de una mujer que simuló ser su hija. Durante esa comunicación, la falsa familiar les dijo que dos personas pasarían a retirar los ahorros en dólares para depositarlos en una sucursal del Banco Nación.

Minutos después llegaron dos hombres que se presentaron como empleados bancarios y, cuando los jubilados iban a entregar el dinero, empujaron al dueño de casa y le provocaron lesiones leves antes de escapar con el efectivo. Tras recibir el efectivo, huyeron y las víctimas alertaron al 911.

Tras la denuncia, personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I se presentó en el lugar para entrevistar a los damnificados e iniciar las primeras actuaciones. En el operativo se revisaron cámaras de seguridad y se registró la retirada de los autores en un Peugeot negro que circuló hacia el norte por calle Francia. El caso fue derivado al Ministerio Público de la Acusación que trabaja en la identificación de los culpables y el la reconstrucción del hecho.