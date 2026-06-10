El Cine Teatro Renzi renueva su cartelera con el esperado preestreno “Toy Story 5”

Invitan a toda la comunidad a disfrutar de estas propuestas cinematográficas en una de las salas más emblemáticas de la ciudad.

Hoy 16:02

La Municipalidad de La Banda, a través del Cine Teatro Renzi, invita a vecinos para disfrutar de una renovada programación cinematográfica que estará disponible del 11 al 17 de junio, con propuestas para todas las edades.

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Entre las películas destacadas se encuentra “Scary Movie 6: Terroríficamente Incorrecta”, que se proyectará diariamente a las 16 horas y contará con una función adicional a las 18 horas del 11 al 16 de junio. La icónica saga de comedia regresa con una nueva entrega cargada de humor irreverente y parodias de las películas de terror más populares de los últimos años. Los personajes clásicos vuelven a enfrentarse a situaciones absurdas mientras se burlan de las tendencias actuales del cine y la cultura popular.

Por su parte, el Espacio INCAA presentará “El Partido”, del 11 al 14 de junio a las 20 horas. Con una duración de 91 minutos, igual que el histórico encuentro disputado entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986, este documental reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo aquel inolvidable partido, sino también los acontecimientos históricos que comenzaron siglos antes. Basada en el libro de Andrés Burgo, la película combina testimonios de sus protagonistas con material de archivo inédito de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos y políticos, logrando reflejar tanto la belleza del fútbol como el absurdo de la guerra.

La cartelera también incluye “El Día de la Revelación”, con funciones a las 21:50 horas. Este impactante film de ciencia ficción plantea una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola en el universo? Cuando un secreto oculto durante generaciones sale a la luz, el mundo entero deberá enfrentarse a una verdad capaz de cambiar la historia para siempre.

Asimismo, el martes 17 de junio se realizará el esperado preestreno de “Toy Story 5”, con funciones especiales a las 18 y 20 horas. En esta nueva aventura, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos regresan para enfrentar un desafío diferente: la creciente influencia de la tecnología en la vida de los niños. Con nuevos personajes, emociones y enseñanzas, la película invita a reflexionar sobre el valor de la amistad, la imaginación y el juego.

Desde el Cine Teatro Renzi invitan a toda la comunidad a disfrutar de estas propuestas cinematográficas en una de las salas más emblemáticas de la ciudad.