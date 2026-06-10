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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 16º
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Terrible tragedia: una casa se incendió por completo y su propietario murió atrapado en el interior

Los bomberos lograron controlar el incendio y sacar a la víctima del inmueble, pero los médicos constataron su fallecimiento. Investigan cómo se inició el fuego.

Hoy 21:43

Un trágico incendio ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el norte de la ciudad de Córdoba terminó con la muerte de un hombre que quedó atrapado dentro de su vivienda mientras las llamas avanzaban por el inmueble.

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El hecho se registró en una casa ubicada sobre la calle Ítalo Bizzio al 7400, en el barrio Argüello Norte. Por motivos que aún son materia de investigación, el fuego se habría iniciado en una de las habitaciones de la propiedad y se propagó rápidamente, afectando principalmente un colchón. 

Tras un llamado de emergencia, personal de Bomberos acudió al lugar y logró sofocar el incendio. Durante las tareas de rescate, los efectivos encontraron al propietario de la vivienda inconsciente en el interior de la casa y lo retiraron del inmueble. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, cuando arribó el servicio de emergencias médicas los profesionales constataron el fallecimiento de la víctima. 

Investigan cómo comenzó el fuego

De acuerdo con la información preliminar difundida por las autoridades, el foco ígneo se originó en una habitación de la vivienda, aunque todavía no se determinó qué provocó el incendio. Peritos especializados trabajan para establecer las circunstancias exactas que desencadenaron la tragedia. 

El caso quedó bajo investigación judicial, mientras los expertos intentan determinar si se trató de un accidente doméstico o si existió algún otro factor que favoreció la propagación de las llamas.

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