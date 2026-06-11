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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUN 2026 | 16º
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País

Milei celebró el dato de inflación de mayo: “Vaaaaaaaamoooooo Toto”

El Presidente destacó la baja del IPC al 2,1% y remarcó que la inflación núcleo perforó el 2%. En la Casa Rosada celebraron la continuidad de la desaceleración.

Hoy 18:47

El presidente Javier Milei celebró este jueves el dato de inflación de mayo publicado por el Indec, que marcó una suba del 2,1% y mostró una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

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VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO”, festejó Milei a través de un posteo en X, en referencia al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

En su mensaje, el mandatario destacó el dato de 2,1% de inflación al consumidor y remarcó que la inflación núcleo logró perforar el 2%, al ubicarse en 1,9%.

La noticia fue bien recibida en la Casa Rosada, donde durante la semana ya habían anticipado que la desaceleración inflacionaria continuaría luego del dato de marzo, que había reflejado una suba del 3,4%.

El registro de mayo también quedó por debajo del dato de abril, cuando el Índice de Precios al Consumidor había sido del 2,6%.

“Confirmado. La inflación bajó por segundo mes consecutivo. Fue 2,1% en mayo. Acumula 14,7% en los primeros cinco meses. Es una buena noticia. Hay que exterminar la inflación para siempre”, enfatizó el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari.

Con el nuevo dato oficial, el Gobierno busca reforzar el mensaje de continuidad del programa económico y mostrar la desaceleración de precios como uno de los principales resultados de su gestión.

TEMAS Inflación Javier Milei Economia Luis Caputo
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