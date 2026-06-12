Pakistán anunció que hay un "texto definitivo" del acuerdo Irán-EE.UU.

“La paz nunca ha estado tan cerca”, dijo el primer ministro paquistaní. Fuentes aseguran que el acuerdo incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin del programa nuclear iraní.

Hoy 17:48

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes que se alcanzó un "texto definitivo" para un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. "Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos", afirmó Sharif en X (Twitter).

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"La paz nunca ha estado tan cerca como ahora", agregó el jefe del Gobierno paquistaní. El anuncio llegó poco más de una hora después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asegurara, en la misma red social, que un "memorando de entendimiento" con Estados Unidos estaba cerca, añadiendo que los detalles del mismo se compartirán "en el momento oportuno".

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Esta misma jornada, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que la firma de un acuerdo de paz podría celebrarse este fin de semana en Europa. Incluso Suiza ya se ofreció para albergar la ceremonia. Vance añadió que los términos de lo que Irán define como memorando de entendimiento tienen "el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera".

Acuerdo incluye "objetivos centrales"

Posteriormente se fueron conociendo algunos detalles del acuerdo. Un alto funcionario de Washington señaló que el documento incluye al Líbano, donde Israel ha estado atacando al grupo proiraní Hezbolá. "Incluye al Líbano, incluye a Irán, incluye a los países de la costa del Golfo e incluye a Israel", dijo la fuente, quien explicó que el acuerdo permitiría desbloquear el estrecho de Ormuz y conduciría al "desmantelamiento del programa nuclear iraní", objetivos centrales del presidente Donald Trump.

Bajo condición de anonimato, el funcionario agregó que Estados Unidos cree que hay una probabilidad de "entre el 80 y el 85 por ciento" de que se firme un acuerdo. "Sí, esperamos estar firmando este acuerdo en los próximos días. No puedo darles una fecha exacta", dijo. "Si tuviera que decirles qué confianza tengo en que vayamos a firmar este acuerdo, quizá esta mañana habría dicho 75 por ciento, ahora probablemente es más bien entre 80 y 85 por ciento", apuntó.