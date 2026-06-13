Mattia Colnaghi abandonó la carrera sprint de Fórmula 3 en el GP de España

El piloto argentino sufrió problemas en su monoplaza, largó desde boxes y debió retirarse luego de apenas tres vueltas en Barcelona.

Hoy 10:27

El piloto argentino Mattia Colnaghi atraviesa un fin de semana complicado en el Gran Premio de España de Fórmula 3. Este sábado, el representante de MP Motorsport debió abandonar la carrera sprint por problemas en su monoplaza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Colnaghi había clasificado en el 16° lugar durante la jornada del viernes, pero antes de la largada sufrió un inconveniente en un sensor de la caja de cambios y tuvo que partir desde boxes.

El argentino incluso prefirió no realizar la vuelta previa para evitar agravar el problema. Ya en carrera, apenas pudo completar tres giros antes de retirarse definitivamente.

La decisión tuvo como objetivo cuidar el auto y llegar de la mejor manera posible a la carrera principal del domingo, donde buscará cerrar el fin de semana con mejores sensaciones.

En cuanto al desarrollo de la competencia, la victoria quedó en manos del australiano James Wharton, de Prema Racing. El podio lo completaron el británico Freddie Slatter, de Trident, y el chino Gerrard Xie, de DAMS.

En la pelea por el campeonato, Slatter logró alcanzar la cima con 43 puntos, igualando al estadounidense Ugo Ugochukwu, de Campos Racing, quien abandonó tras un despiste.

La actividad de la Fórmula 3 en el GP de España concluirá este domingo con la carrera principal, que se disputará desde las 3.40 de la madrugada.