Alemania va por un debut triunfal ante un Curazao que buscará dar el golpe en el Mundial 2026

El tetracampeón del mundo se presenta este domingo desde las 14 en Houston ante el seleccionado caribeño, que disputará su primera Copa Mundial tras una campaña invicta en las Eliminatorias de Concacaf.

Hoy 05:58

Alemania y Curazao se enfrentarán este domingo desde las 14, en el Houston Stadium, por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026.

El duelo tendrá condimentos especiales: por un lado, el debut de una potencia histórica que busca recuperar protagonismo; por el otro, el estreno absoluto de un seleccionado que llega con la ilusión de dar uno de los grandes golpes del certamen.

El conjunto alemán, tetracampeón del mundo, intentará dejar atrás las eliminaciones en primera ronda sufridas en Rusia 2018 y Qatar 2022. Para esta nueva edición, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega con la obligación de empezar con el pie derecho y volver a mostrarse competitivo en una Copa del Mundo.

En la previa del debut, Alemania mostró buenas señales en sus amistosos preparatorios. Primero goleó 4-0 a Finlandia en Mainz y luego se impuso 2-1 ante Estados Unidos en Chicago, uno de los países anfitriones del torneo.

Del otro lado estará Curazao, que disputará su primera Copa Mundial después de completar una campaña invicta en las Eliminatorias de Concacaf. El seleccionado caribeño llega como debutante, pero con la expectativa de competir ante uno de los gigantes del fútbol internacional.

El equipo dirigido por Dick Advocaat cuenta con una particularidad: 25 de sus 26 futbolistas nacieron en Países Bajos. En sus partidos preparatorios, cayó 4-1 ante Escocia y luego goleó 4-0 a Aruba.

La probable formación de Alemania

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

El posible once de Curazao

Eloy Room; Sherel Floranus, Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Hora: 14.00.

TV: D Sports.

Árbitro: Jalal Javed, de Marruecos.

Estadio: Houston Stadium, Houston, Estados Unidos.

Alemania parte como favorita por historia, jerarquía y presente, pero Curazao intentará transformar su debut mundialista en una jornada inolvidable.