Alemania va por un debut triunfal ante un Curazao que buscará dar el golpe en el Mundial 2026

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Australia 2
Turquía 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo C
Haití 0
Escocia 1
FINALIZADO
14:00 Grupo E
Alemania -
Curazao -
14 / 06 / 2026
17:00 Grupo F
Países Bajos -
Japón -
14 / 06 / 2026
20:00 Grupo E
Costa de Marfil -
Ecuador -
14 / 06 / 2026
23:00 Grupo F
Suecia -
Túnez -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Qatar
1 - 1
Suiza
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
1 - 1
Marruecos
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Haití
0 - 1
Escocia
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Escocia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Alemania va por un debut triunfal ante un Curazao que buscará dar el golpe en el Mundial 2026

El tetracampeón del mundo se presenta este domingo desde las 14 en Houston ante el seleccionado caribeño, que disputará su primera Copa Mundial tras una campaña invicta en las Eliminatorias de Concacaf.

Hoy 05:58

Alemania y Curazao se enfrentarán este domingo desde las 14, en el Houston Stadium, por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026.

El duelo tendrá condimentos especiales: por un lado, el debut de una potencia histórica que busca recuperar protagonismo; por el otro, el estreno absoluto de un seleccionado que llega con la ilusión de dar uno de los grandes golpes del certamen.

El conjunto alemán, tetracampeón del mundo, intentará dejar atrás las eliminaciones en primera ronda sufridas en Rusia 2018 y Qatar 2022. Para esta nueva edición, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega con la obligación de empezar con el pie derecho y volver a mostrarse competitivo en una Copa del Mundo.

En la previa del debut, Alemania mostró buenas señales en sus amistosos preparatorios. Primero goleó 4-0 a Finlandia en Mainz y luego se impuso 2-1 ante Estados Unidos en Chicago, uno de los países anfitriones del torneo.

Del otro lado estará Curazao, que disputará su primera Copa Mundial después de completar una campaña invicta en las Eliminatorias de Concacaf. El seleccionado caribeño llega como debutante, pero con la expectativa de competir ante uno de los gigantes del fútbol internacional.

El equipo dirigido por Dick Advocaat cuenta con una particularidad: 25 de sus 26 futbolistas nacieron en Países Bajos. En sus partidos preparatorios, cayó 4-1 ante Escocia y luego goleó 4-0 a Aruba.

La probable formación de Alemania

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

El posible once de Curazao

Eloy Room; Sherel Floranus, Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Hora: 14.00.
TV: D Sports.
Árbitro: Jalal Javed, de Marruecos.
Estadio: Houston Stadium, Houston, Estados Unidos.

Alemania parte como favorita por historia, jerarquía y presente, pero Curazao intentará transformar su debut mundialista en una jornada inolvidable.

TEMAS Alemania Mundial 2026 Curazao
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción por la muerte de un menor que fue trasladado sin vida al Hospital Regional
  2. 2. El Mundial 2026 empieza a mover el consumo: crecen las compras anticipadas
  3. 3. Celebridades brillan en los estadios del Mundial 2026
  4. 4. Murió intentando salvar a sus vecinos: quién era el argentino que falleció en el incendio de un edificio en Mallorca
  5. 5. “Tenía muchas ganas de venir”: Filito se presentó en el Circo Lunara
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT