Boca hizo una oferta formal por Romaña: la respuesta de San Lorenzo

El Xeneize presentó una oferta formal por el defensor colombiano del Ciclón.

14/06/2026

Boca Juniors comenzó a mover fichas en el mercado de pases y uno de los principales apuntados por la dirigencia es Jhohan Romaña. A pedido del entrenador Rodolfo Arruabarrena, el club de la Ribera elevó una oferta formal para quedarse con el defensor colombiano, considerado una de las piezas más importantes de San Lorenzo.

El propio Juan Román Riquelme encabeza las negociaciones y en los últimos días mantuvo contactos con el entorno del futbolista para conocer su situación contractual y sus planes para el futuro. El zaguero, cuyo vínculo con el conjunto azulgrana finaliza en diciembre, aparece como una prioridad para reforzar la última línea del equipo.

Según trascendió, Boca presentó una propuesta de tres millones de dólares por la totalidad del pase, una cifra que está lejos de satisfacer las pretensiones de San Lorenzo, que espera recibir al menos cinco millones de dólares para desprenderse de uno de sus futbolistas más valiosos. De esta manera, la negociación se encuentra abierta y con diferencias económicas importantes entre ambas instituciones.

Mientras tanto, en Boedo intentan convencer al colombiano de extender su contrato. El entrenador Gustavo Álvarez lo considera una pieza fundamental de la defensa y la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta ya comenzó a trabajar para renovar un vínculo que vence a fin de año. Sin embargo, el jugador entiende que atraviesa un momento ideal para dar un salto en su carrera y no tendría intenciones de continuar más allá de diciembre.

A sus 27 años, Romaña viene siendo protagonista en varios mercados de pases gracias a su regularidad y rendimiento. Su deseo sería emigrar en este período de transferencias, aunque sin generar un conflicto con el club que lo recibió en 2024 y le permitió consolidarse como uno de los defensores más destacados del fútbol argentino.

Más allá de lo económico, en San Lorenzo existe otro factor que pesa al momento de analizar la propuesta: el político. La posibilidad de transferir a otro referente del plantel a Boca genera preocupación dentro del club, especialmente por los antecedentes recientes. Las salidas de Juan Ramírez, Malcom Braida y hasta del entrenador Miguel Ángel Russo hacia el conjunto xeneize todavía son recordadas por los hinchas azulgranas.

Por eso, la decisión final no dependerá únicamente de los números. La nueva conducción sabe que una venta de estas características podría generar cuestionamientos internos y convertirse en el primer gran desafío político de la gestión. Mientras tanto, Boca ya dio el primer paso y espera una respuesta para seguir avanzando por uno de los defensores más buscados del mercado argentino.