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En modo Boca: Colapinto se divierte con Alpine a la espera de la siguiente carrera de F1

Franco Colapinto protagonizó un distendido momento junto a su compañero Pierre Gasly mientras espera el próximo compromiso de la Fórmula 1. En un partido de metegol organizado por Alpine, el piloto argentino dejó en claro su pasión por Boca Juniors.

17/06/2026
Colapinto

Mientras la Fórmula 1 disfruta de una breve pausa antes del Gran Premio de Austria, Franco Colapinto se robó las miradas fuera de las pistas con un divertido video publicado por Alpine en sus redes sociales. En las imágenes, el piloto argentino aparece disputando un partido de metegol junto a su compañero Pierre Gasly, en una escena cargada de humor.

Durante el juego, Colapinto defendía a los muñecos amarillos y sorprendió con una respuesta que despertó sonrisas. “No, no soy Brasil. Es Boca”, afirmó el joven pilarense cuando Gasly interpretó que el color representaba a la selección brasileña. El francés, entre risas, respondió: “¿Cómo que Boca, amigo? Es una Copa del Mundo”.

Lejos de cambiar de opinión, el argentino insistió con su idea y explicó que, para él, el enfrentamiento era un imaginario Boca Juniors contra Paris Saint-Germain. Aprovechando el momento, Alpine acompañó la publicación con una broma dirigida a sus seguidores: “Si no se dieron cuenta… Franco es un gran fan de Boca”.

Más allá del momento recreativo, el equipo francés atraviesa una temporada positiva en la Fórmula 1. Después de finalizar último en el campeonato anterior, Alpine logró dar un importante salto de calidad y actualmente ocupa el quinto lugar en el Campeonato de Constructores, solo por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

En el plano individual, Franco Colapinto se ubica en la 12.ª posición del Campeonato de Pilotos con 16 puntos, gracias a destacadas actuaciones como el sexto puesto en Canadá y el séptimo en Miami, además de sumar unidades en China y Barcelona. Por su parte, Pierre Gasly marcha octavo con 41 puntos, consolidándose como una de las piezas fuertes de la escudería de cara a la próxima cita en Austria.

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