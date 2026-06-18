Divisiones Inferiores: así se jugará la fecha once del Apertura

Entre el sábado 20 y el martes 23 habrá actividad en las categorías 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división, además de un atractivo encuentro interzonal.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el cronograma de la undécima fecha del Torneo Apertura Dr. Gerardo Zamora de Divisiones Inferiores, que se disputará entre el sábado 20 y el martes 23, con actividad en las categorías 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división, además de un atractivo encuentro interzonal.
ZONA A
Defensores de Forres vs. Güemes
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Defensores de Forres
Unión de Beltrán vs. Instituto Amarillo
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Unión de Beltrán
Central Argentino vs. Independiente de Fernández
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Central Argentino
Atlético Sanidad vs. Estudiantes Blanco
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: ATSA
Mitre Negro vs. Vélez de San Ramón
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Predio N.º 2 de Mitre (La Banda)
Comercio vs. Central Córdoba
Martes 23
7ª: 13:00 hs
8ª: 14:30 hs
9ª: 16:00 hs
10ª: 17:20 hs
Cancha: Comercio
ZONA B
Unión Santiago vs. Atlético Forres
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: UPCN
Independiente de Beltrán vs. Mitre
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Independiente de Beltrán
Estudiantes Azul vs. Mitre Amarillo
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Estudiantes
Sportivo Fernández vs. Sarmiento
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Sportivo Fernández
Yanda vs. Estrella Roja
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Peñarol
Banfield vs. Instituto Rojo
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Banfield
INTERZONAL
Villa Unión vs. Agua y Energía
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Villa Unión