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Divisiones Inferiores: así se jugará la fecha once del Apertura

Entre el sábado 20 y el martes 23 habrá actividad en las categorías 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división, además de un atractivo encuentro interzonal.

17/06/2026
Divisiones Inferiores

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el cronograma de la undécima fecha del Torneo Apertura Dr. Gerardo Zamora de Divisiones Inferiores, que se disputará entre el sábado 20 y el martes 23, con actividad en las categorías 7ª, 8ª, 9ª y 10ª división, además de un atractivo encuentro interzonal.

ZONA A

Defensores de Forres vs. Güemes
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Defensores de Forres

Unión de Beltrán vs. Instituto Amarillo
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Unión de Beltrán

Central Argentino vs. Independiente de Fernández
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Central Argentino

Atlético Sanidad vs. Estudiantes Blanco
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: ATSA

Mitre Negro vs. Vélez de San Ramón
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Predio N.º 2 de Mitre (La Banda)

Comercio vs. Central Córdoba
Martes 23
7ª: 13:00 hs
8ª: 14:30 hs
9ª: 16:00 hs
10ª: 17:20 hs
Cancha: Comercio

ZONA B

Unión Santiago vs. Atlético Forres
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: UPCN

Independiente de Beltrán vs. Mitre
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Independiente de Beltrán

Estudiantes Azul vs. Mitre Amarillo
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Estudiantes

Sportivo Fernández vs. Sarmiento
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Sportivo Fernández

Yanda vs. Estrella Roja
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Peñarol

Banfield vs. Instituto Rojo
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Banfield

INTERZONAL

Villa Unión vs. Agua y Energía
Sábado 20
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Villa Unión

TEMAS Divisiones Inferiores
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