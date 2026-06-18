Grace Gummer se une a Dakota Fanning en un ambicioso thriller

La producción, creada por Alex Cary, girará en torno a una agente encubierta y una poderosa red empresarial con vínculos políticos y criminales.

Hoy 07:57

La actriz Grace Gummer fue confirmada como parte del elenco de la nueva serie thriller de Apple TV+, donde compartirá protagonismo con Dakota Fanning en un proyecto aún sin título desarrollado por Alex Cary, reconocido por trabajos como A Spy Among Friends y Homeland.

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La historia seguirá a una agente encubierta del Tesoro interpretada por Fanning, quien se infiltra en un conglomerado internacional multimillonario con ramificaciones políticas y criminales a gran escala. En ese contexto, su personaje comenzará a experimentar un conflicto interno entre su misión y la creciente convicción de que su principal objetivo, el heredero del imperio, podría ser en esencia una buena persona y merecedora de su amor.

En este entramado, Gummer dará vida a Juliana, la hija mayor del personaje interpretado por Stellan Skarsgård, quien lidera el conglomerado. Tal como se anunció previamente, el actor Daryl McCormack también formará parte del elenco.

La serie contará con producción ejecutiva de Alex Cary, quien además se desempeñará como creador y showrunner bajo su acuerdo con Sony Pictures Television. También participan como productores ejecutivos Julie Gardner (Bad Wolf America), Dakota y Elle Fanning, Brittany Kahan Ward (Lewellen Pictures) y Kari Skogland, quien además dirigirá episodios.

Gummer viene de recibir elogios por su interpretación de Caroline Kennedy en la miniserie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, trabajo por el cual fue reconocida junto a su elenco en los Gotham TV Awards.

En televisión, la actriz también participó en producciones destacadas como Mr. Robot, Dr. Death, American Horror Story y The Newsroom. En cine, recientemente compartió pantalla con Jeremy Strong y Jeremy Allen White en Springsteen: Deliver Me from Nowhere, dirigida por Scott Cooper.