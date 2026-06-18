La quinta parte de Toy Story se suma a la cartelera de Cine Sunstar

Un nuevo capítulo de las aventuras de Woody y sus amigos es el estreno saliente de esta semana. Entrá en la nota y disfrutá del trailer.
Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos.
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En este caso, llega la quinta parte de una serie de animación que ya se ha convertido en un clásico. Se trata de Toy Story, franquicia producida por Pixar que cuenta con miles de fanáticos.
Toy Story 5. Cuando Woody, Buzz, Jessie y la pandilla se encuentran con un recién llegado de alta tecnología, sus aventuras dan un giro inesperado mientras compiten por demostrar que los juguetes más valiosos de la vida no se limitan a códigos y chips.