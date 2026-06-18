Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama la candidata a intendente por la Unión Cívica Radical Natalia Neme, de cara a las elecciones municipales del 2 de agosto.

Hoy 10:42

En diálogo con Radio Panorama, la candidata a intendente de la Capital por la Unión Cívica Radical, Natalia Neme, se refirió a la situación actual de la ciudad y marcó diferencias con otros dirigentes políticos, poniendo el eje en la necesidad de resolver problemas estructurales que afectan a los vecinos.

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“Hay muchos candidatos que hablan desde oficinas pero pocos pueden mostrar experiencia”, afirmó, al tiempo que remarcó las dificultades de enfrentar intereses enquistados: “No es fácil enfrentarse a mafias y a aquellos que están acostumbrados a que nadie los cuestione, pero siguen sin solucionar los problemas de la gente”.

En ese sentido, sostuvo “pertenezco a la generación que quiere ver una ciudad pujante pero con problemas básicos resueltos, como volver a la casa tranquilo, con calles iluminadas y seguras”. Además, expuso situaciones cotidianas que reflejan las falencias actuales: “Hay chicos que vuelven antes de clases para no perder el colectivo. Hay toda una situación que desde mi óptica no se contempla”.

Neme también cuestionó los discursos alejados de la realidad: “Es fácil hablar de la limpieza, pero acá hay que agarrar la escoba y limpiar. Los problemas siguen siendo los mismos”. Y agregó: “El centro es muy lindo y lo disfrutan vecinos y turistas, pero ¿qué pasa cuando un vecino vuelve a trabajar? Quiero ser parte de la solución”.

Por otro lado, destacó el rol de su espacio político: “La UCR es un partido con historia, con experiencia en gestión y transparencia, hechos que queremos reflejar”.

En relación a la higiene urbana, rechazó responsabilizar únicamente a los ciudadanos: “A veces en redes sociales se dice que la gente es sucia. No podemos resignar y echarle la culpa al vecino. Hay que empezar por lo básico: educar, prevenir, limpiar y, cuando se haya hecho todo eso, comenzar a multar”.

Asimismo, puso el foco en el transporte público, al que calificó como una problemática persistente: “El rol del Estado no es solo controlar sino garantizar un servicio básico como el transporte público, que sigue siendo un problema, obligando a muchos a usar remis o motos”.

Finalmente, reafirmó su estilo de gestión: “Quien me conoce me conoce gestionando en la calle. Así me imagino un municipio: con cercanía, presencia y soluciones. Fomento la modernización, pero resolviendo los problemas básicos. Tenemos que acompañar al vecino que quiere emprender, no ser un Estado que clausura, sino que ayuda a generar trabajo”.