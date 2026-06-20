El fenómeno ricotero se intensifica tras la partida del Indio Solari

El fallecimiento del Indio Solari ha generado un notable incremento en la demanda de entradas para eventos relacionados con Los Redondos, evidenciado en la reubicación de shows y la expansión de fiestas tributo.

Hoy 06:27

El fenómeno ricotero que se ha desatado tras la muerte del Indio Solari está transformando la escena musical en Argentina. Los seguidores están mostrando una necesidad imperiosa de comunión y reviviendo la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esta explosión de fervor ha llevado a que eventos relacionados con la banda sean más populares que nunca.

El impacto más notable lo vive Skay Beilinson, quien se vio obligado a trasladar su show del Club Atenas en La Plata a una nueva locación en el Hipódromo de la Ciudad de las Diagonales, que tiene capacidad para 20.000 espectadores. La repentina demanda de entradas fue tal que el artista anunció por Instagram: "¡Cambio de espacio! Nos quedamos cortos con el lugar".

Además de Beilinson, La Kermesse Redonda, un proyecto que reúne a exmiembros de Los Redondos, ha estado cosechando un éxito rotundo. Su capacidad para revitalizar el repertorio ricotero ha llevado a que agoten localidades en lugares emblemáticos como Obras Sanitarias y El Teatro de Flores, obligándolos a sumar nuevas funciones en ciudades como Lanús y Córdoba.

La Fiesta Ricotera XXL 100% Redondos, encabezada por Superlógico, también ha visto un crecimiento sin precedentes. Este tributo ha vendido todas sus entradas en El Teatro de Flores y ya tiene programadas múltiples fechas en distintas localidades del país para el resto de 2026.

Se anticipa que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompañó al Indio durante dos décadas, agotará entradas para su recital en Tucumán el 10 de octubre. La demanda por sus conciertos refleja la profunda conexión que los fans mantienen con la música de los Redondos.

La historia de Los Redondos demuestra que esta devoción no es un fenómeno reciente, sino una continuidad de la mística que ha crecido a lo largo de los años. Desde sus inicios en pequeños locales hasta llenar grandes estadios, su popularidad ha sido siempre ascendente.

La disolución de la banda no ha hecho más que confirmar que su legado es más grande que el propio artista. La música sigue vigente y cada recital parece convertirse en un fogón popular que brinda calor y consuelo a quienes aún sienten la pérdida de su ídolo.