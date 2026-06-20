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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 8º
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Alerta sanitaria en Córdoba: confirman 23 casos de triquinosis, nueve vinculados al consumo de jabalí

Las autoridades recomendaron extremar precauciones al consumir carne de cerdo y jabalí.

Hoy 07:34
Jabalí

La provincia de Córdoba atraviesa una alerta sanitaria tras confirmarse 23 casos de triquinosis, una enfermedad causada por el parásito Trichinella spiralis, nueve de los cuales estarían relacionados con el consumo de carne de jabalí.

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El Ministerio de Salud provincial informó que se trata de tres brotes: dos en la ciudad de Córdoba y uno en Malvinas Argentinas. En la capital, se registraron 12 contagios, nueve vinculados directamente al consumo de jabalí y tres dentro de un mismo grupo familiar cuya fuente de infección aún se investiga. En Malvinas Argentinas, 11 personas resultaron afectadas, todas con vínculos familiares o de amistad, y señalaron haber adquirido alimentos de origen fuera de la localidad.

Entre los afectados, cuatro son adolescentes de 15 años. Todos fueron trasladados a hospitales públicos y privados, donde reciben seguimiento médico y presentan una evolución favorable, según las autoridades.

El Departamento de Zoonosis, junto a personal de SENASA, la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria y áreas de salud y bromatología de los municipios involucrados, encabezan las investigaciones para determinar el origen de cada uno de los casos.

La triquinosis se transmite por la ingestión de carne de cerdo o jabalí cruda o mal cocida y provoca síntomas como fiebre, dolor muscular, hinchazón de párpados, diarrea y vómitos. Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomendaron evitar el consumo de carnes crudas que no hayan sido previamente inspeccionadas y abstenerse de consumir choripán en puestos no habilitados.

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