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Irlanda ofrece visas de un año para latinos, descubre cómo aplicarlas

Irlanda ha implementado visas que permiten a ciudadanos latinoamericanos residir y trabajar en el país por un año, facilitando experiencias educativas y profesionales en Europa.

Hoy 10:21

En los últimos años, Irlanda ha visto un incremento significativo en la llegada de estudiantes y jóvenes profesionales de Latinoamérica, quienes buscan aprovechar las oportunidades laborales y educativas que el país ofrece.

La Working Holiday Visa es un permiso exclusivo que permite a ciudadanos de tres países latinoamericanos vivir en Irlanda por un año, con posibilidad de extensión a dos años. Este programa está diseñado para quienes desean combinar trabajo y estudios mientras exploran Europa.

Para la mayoría de los países de Latinoamérica, la visa de estudiante se presenta como la opción más accesible, permitiendo a los solicitantes residir en Irlanda por un periodo de hasta ocho meses por curso, con posibilidad de renovación a lo largo de dos años o más.

Ambos tipos de visa permiten trabajar, aunque con ciertas condiciones: la Working Holiday permite empleo a tiempo completo, mientras que la visa de estudiante limita el trabajo a veinte horas semanales durante el periodo académico.

La visa de estudiante ha ganado popularidad entre los latinos debido a su flexibilidad y la facilidad para renovar. Muchos comienzan sus estudios con un curso de inglés y luego avanzan a programas más técnicos, lo que mejora sus oportunidades laborales.

Vivir en Irlanda durante dos años brinda múltiples ventajas, como acceso a un mercado laboral activo, alta seguridad y una comunidad internacional vibrante, lo que favorece el crecimiento personal y profesional.

Para aquellos interesados en explorar más sobre estas oportunidades, Destinos Expo ofrece asesoría sobre movilidad internacional y procesos migratorios, facilitando la planificación de una nueva etapa en el extranjero.

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