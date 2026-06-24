Suiza y Canadá definen el primer puesto del Grupo B en un duelo clave del Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo K
Colombia 1
RD Congo 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo L
Panamá 0
Croacia 1
FINALIZADO
16:00 Grupo B
Suiza -
Canadá -
24 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina -
Qatar -
24 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Escocia -
Brasil -
24 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Marruecos -
Haití -
24 / 06 / 2026
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Colombia 1 1 0 0 1 0 1 3
3 RD Congo 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Uzbekistán 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
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Somos Deporte

Suiza y Canadá definen el primer puesto del Grupo B en un duelo clave del Mundial 2026

Se enfrentarán este miércoles desde las 16:00 en el BC Place de Vancouver por la tercera fecha del Grupo B. Ambos llegan con cuatro puntos y buscarán terminar en lo más alto de la zona de cara a los 16avos de final.

Hoy 10:26

Suiza y Canadá protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 16:00 en el BC Place de Vancouver, con ambos seleccionados igualados en cuatro unidades y la clasificación prácticamente asegurada. Sin embargo, el gran objetivo será quedarse con el primer lugar para afrontar un cruce, en principio, más favorable en la próxima instancia.

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El conjunto dirigido por Murat Yakin tuvo un comienzo inesperado al igualar 1-1 frente a Qatar, pero reaccionó con autoridad en la segunda fecha al golear 4-1 a Bosnia. Gracias a ese resultado, quedó muy cerca de avanzar de ronda y sabe que una victoria sobre los anfitriones le permitirá terminar como líder del grupo. Incluso en caso de derrota, necesitaría caer por una amplia diferencia para comprometer su clasificación.

Del otro lado, Canadá llega con confianza luego de protagonizar una contundente goleada por 6-0 sobre Qatar, con una actuación estelar de Jonathan David, autor de tres tantos. El seleccionado conducido por Jesse Marsch cuenta con una mejor diferencia de gol y un empate le alcanzará para conservar el primer puesto, mientras que un triunfo le asegurará cerrar la fase inicial como líder invicto.

En cuanto a las probables formaciones, Suiza alinearía a Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder; Breel Embolo y Dan Ndoye

Por su parte, Canadá saldría con Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin.

El partido comenzará a las 16:00, se jugará en el BC Place de Vancouver y podrá verse en vivo por TyC Sports. Con el liderazgo del grupo en juego y el boleto a los 16avos de final prácticamente asegurado para ambos, se espera un choque de alto voltaje entre dos selecciones que llegan en un gran momento.

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