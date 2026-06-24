Suiza y Canadá definen el primer puesto del Grupo B en un duelo clave del Mundial 2026

Se enfrentarán este miércoles desde las 16:00 en el BC Place de Vancouver por la tercera fecha del Grupo B. Ambos llegan con cuatro puntos y buscarán terminar en lo más alto de la zona de cara a los 16avos de final.

Hoy 10:26

Suiza y Canadá protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 16:00 en el BC Place de Vancouver, con ambos seleccionados igualados en cuatro unidades y la clasificación prácticamente asegurada. Sin embargo, el gran objetivo será quedarse con el primer lugar para afrontar un cruce, en principio, más favorable en la próxima instancia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto dirigido por Murat Yakin tuvo un comienzo inesperado al igualar 1-1 frente a Qatar, pero reaccionó con autoridad en la segunda fecha al golear 4-1 a Bosnia. Gracias a ese resultado, quedó muy cerca de avanzar de ronda y sabe que una victoria sobre los anfitriones le permitirá terminar como líder del grupo. Incluso en caso de derrota, necesitaría caer por una amplia diferencia para comprometer su clasificación.

Del otro lado, Canadá llega con confianza luego de protagonizar una contundente goleada por 6-0 sobre Qatar, con una actuación estelar de Jonathan David, autor de tres tantos. El seleccionado conducido por Jesse Marsch cuenta con una mejor diferencia de gol y un empate le alcanzará para conservar el primer puesto, mientras que un triunfo le asegurará cerrar la fase inicial como líder invicto.

En cuanto a las probables formaciones, Suiza alinearía a Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder; Breel Embolo y Dan Ndoye.

Por su parte, Canadá saldría con Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin.

El partido comenzará a las 16:00, se jugará en el BC Place de Vancouver y podrá verse en vivo por TyC Sports. Con el liderazgo del grupo en juego y el boleto a los 16avos de final prácticamente asegurado para ambos, se espera un choque de alto voltaje entre dos selecciones que llegan en un gran momento.