F3: Colnaghi pierde su mejor vuelta y termina 18° en Clasificación

El piloto ítalo argentino se había colocado entre los mejores pero su tiempo fue retirado y deberá recuperar desde atrás en Austria.

Hoy 11:40

Mattia Colnaghi (MP Motorsport), el piloto ítalo argentino de la FIA Fórmula 3, arrancó con la 4ta fecha del certamen cerca de las diez mejores posiciones pero la situación cambió en el último minuto. Había sido el 11° del entrenamiento libre de la mañana, en la pista de Spielberg, Austria, plantando un panorama mejor de cara a la siguiente sesión. Sin embargo, a la hora de sellar el giro veloz en el Red Bull Ring, Mattia excedió levemente los límites de la pista y el tiempo que lo dejaba 8vo en la Clasificación le fue retirado, por consiguiente debió conformarse con el registro que lo puso 18° en la tabla.

El más rápido en la Clasificación para el Gran Premio de Austria de la FIA Fórmula 3 fue el japonés Yamakoshi, del Van Amersfoort Racing, con un tiempo de 1m21s730. Luego de resignar el tiempo en donde había mejorado 3 décimas, Colnaghi se ubicó a medio segundo de la mejor marca del día.

Hiyu Yamakoshi se adjudicó la Pole Position en un lapso intermedio, entre el primer intento y el segundo de la mayoría de los rivales. Detrás suyo estuvo Ugo Ugochukwu y tercero fue Tuukka Taponen. Por otro lado, cuando se dispute el Sprint con la primera docena ubicada en forma inversa en los cajones de salida, las primeras posiciones de largada serán de James Wharton (12° hoy) y Ernesto Rivera (11°). Este compromiso será la carrera del sábado a las 5:05hs de Argentina, mientras que el domingo tendrá la otra competencia a partir de las 3:40hs de nuestro país, respetando el orden de la Clasificación.

Cómo le fue a Colnaghi en la práctica libre

Mattia Colnaghi (MP Motorsport), el piloto ítalo argentino de la FIA Fórmula 3, arrancó con la 4ra fecha del certamen muy cerca de las diez mejores posiciones del entrenamiento libre en la pista de Spielberg. El Red Bull Ring recibe a las categorías de monopostos para el Gran Premio de Austria y joven que corre bajo bandera de Argentina registró 1m22s855 para quedar 11° a 445 milésimas del referente, Noah Stromsted (Trident).

Stromsted tuvo un comienzo de fin de semana perfecto gracias al registro de 1m22s410 en la pista ubicada en la región de Estiria. En el cierre de la tanda, Taito Kato (ART) mejoró el tiempo para meterse en medio de los dos pilotos de Trident, terminando como escolta, con Freddie Slater en tercera colocación.

La acción en la pista continuará a las 10 horas (de Argentina) con la Clasificación de la FIA Fórmula 3, con miras a las dos carreras del fin de semana. La primera se disputará el sábado a las 5:05hs y la segunda el domingo a las 3:40hs de Argentina.