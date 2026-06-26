Con amplia participación educativa se realizó una kermesse comunitaria por la prevención de adicciones

La actividad fue encabezada por la Dirección de Adicciones (DIGAIA) en el ISPP N° 1 y se replicó en distintas localidades de la provincia. Participaron instituciones educativas, organismos sanitarios y redes comunitarias en el marco de jornadas de concientización.

Hoy 13:21

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección de Adicciones (Digaia) encabezó un encuentro interinstitucional en el ISPP N° 1, iniciativa que se replicó en distintas localidades santiagueñas y que permitió consolidar una política pública que involucra al sistema educativo provincial, los dispositivos sanitarios barriales y las redes comunitarias que sostienen esta labor preventiva.

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La jornada se desarrolló en coincidencia con el Día Nacional de la Prevención del Consumo de Drogas y el Mes Provincial de la Lucha por la Vida, el Amor y la Esperanza. Estuvieron presentes el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli; la titular de la Digaia, Claudia Tarchini y directivos de diversas instituciones.

Esta actividad reunió un amplio entramado que incluyó a escuelas, Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la Policía Comunitaria y organizaciones sociales.

"Esta propuesta de la kermesse se une, se replica y se expande en cada una de las comunidades como un espacio de reflexión y de alegría, bajo la convicción de que el cuidado es colectivo y que las adicciones nos interpelan a encontrarnos", dijo Tarchini.

Actividades similares se realizaron de manera simultánea en Loreto, Fernández, Monte Quemado y Las Termas de Río Hondo.