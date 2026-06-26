El Tracción Trasera vuelve a acelerar con la segunda fecha del Campeonato Santiagueño

La jornada reunirá a pilotos de distintos puntos de la provincia y de regiones vecinas, en un espectáculo que además rendirá homenaje al Periodismo Deportivo.

Hoy 13:26

El Tracción Trasera disputará este domingo 28 de junio la segunda fecha del Campeonato Santiagueño en el Circuito Néstor Mosteiro, ubicado en El Simbol. La jornada reunirá a pilotos de distintos puntos de la provincia y de regiones vecinas, en un espectáculo que además rendirá homenaje al Periodismo Deportivo.

Los motores volverán a rugir este fin de semana en el Circuito Néstor Mosteiro, escenario que recibirá la segunda fecha del Campeonato Santiagueño de Tracción Trasera. La competencia se desarrollará este domingo 28 de junio en la localidad de El Simbol, con una intensa programación que promete emociones para los fanáticos del automovilismo.

En los últimos años, el Tracción Trasera experimentó un importante crecimiento en Santiago del Estero, consolidándose como una de las principales categorías del deporte motor provincial junto al karting y el rally. La competencia reúne a pilotos locales y también a representantes de provincias vecinas, quienes le aportan un gran nivel a cada fecha del calendario.

La categoría contará con la participación de la Copa Fiat, las divisionales de 4 Cilindros A, 4 Cilindros B, 6 Cilindros y la categoría con pilotos invitados del Rally, ofreciendo una variada grilla de competencias para el público.

La actividad comenzará a las 11.00 con las pruebas libres de todas las categorías. Luego se disputarán las series clasificatorias y, posteriormente, las finales que definirán a los ganadores de la jornada. La ceremonia de premiación está prevista para las 17.15.

Esta segunda fecha tendrá un significado especial, ya que llevará el nombre de Gran Premio Periodismo Deportivo, en reconocimiento a los periodistas deportivos durante el mes dedicado a la profesión. Será un homenaje impulsado por la comisión organizadora de la categoría.

El evento será abierto para todo público y pensado para disfrutar en familia. La entrada general tendrá un valor de 6.000 pesos y el predio contará con cantinas, sanitarios y todos los servicios necesarios para que los asistentes vivan una jornada a puro automovilismo en un entorno al aire libre.