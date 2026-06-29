Crítica de "Obsession"

Premio Especial del Jurado, Gran Premio del Público y Premio Carnet Jove al Mejor Largometraje, el film escrito y dirigido por Curry Barker y protagonizado por Inde Navarrete, futura estrella del género, y Michael Johnston.

Hoy 07:10

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

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Pocas estructuras narrativas han demostrado tanta versatilidad como la de la pata de mono, esos relatos que advierten de las consecuencias de obtener aquello que se desea. Con 'Obsession', Curry Barker toma ese mecanismo ancestral y lo convierte en una de las propuestas de terror más estimulantes del año, una salvaje atracción de feria en la que su truculenta atmósfera convive con la comedia negra. Esa libertad formal, característica de un creador educado en internet, permite al director tomar riesgos que un cineasta más domesticado evitaría.

Tras estrenar directamente en YouTube la recomendable 'Milk & Serial' (2024), Barker debuta en la gran pantalla con una confianza envidiable que se apoya en la sencillez de su premisa: un tímido joven desea –divertido macguffin mágico mediante– que su compañera de trabajo se enamore de él y, cuando su sueño se cumple, comienza la pesadilla. El horror romántico y el esperpento sanguinolento se mezclan mientras que su exiguo presupuesto pasa inadvertido, aprovechado al máximo gracias a su desbordante energía creativa. La ya icónica interpretación de Inde Navarrette, futura estrella del género, corona un título que triunfa donde hicieron agua otras producciones que, desesperadas por volverse virales, lo apostaron todo a atraer a su público con gigantescas campañas de promoción.

Comunicándose directamente con la generación a la que se culpa de todos los males, 'Obsession' consigue que vuelvan a las salas presentándose como una pieza divertida, grotesca y genuinamente inquietante, confirmando que algunas de las voces más interesantes del terror cinematográfico contemporáneo están surgiendo fuera de los cauces tradicionales. El film ratifica a Barker en una lista de nombres imprescindibles para entender el cine que nos fascinará los próximos años y que ya incluye a los hermanos Philippou, a Jane Schoenbrun y al también recién llegado Kane Parsons.

Para amantes del terror sin miedo a desear una nueva era dorada.