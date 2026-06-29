La Liga Cordobesa de Fútbol se plantó ante el negocio de las SAD

En medio de la cruzada privatizadora que impulsan desde la Casa Rosada y que en Córdoba tiene el apoyo de Andrés Fassi, presidente de Talleres, el fútbol barrial defiende su territorio. Un estatuto blindado que defiende la identidad de los clubes como espacios de contención y no como sucursales financieras.

Hoy 07:14

Por Gustavo Aro

Para Página 12

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Hay cosas que el dinero no puede comprar, por más que nos quieran vender lo contrario desde los despachos oficiales de la Casa Rosada. En tiempos donde el libre mercado parece querer llevarse puesto todo lo que encuentra a su paso, el fútbol de nuestra casa, el de los fines de semana con olor a choripán, dio una lección de dignidad: la Liga Cordobesa de Fútbol aprobó una reforma integral de su estatuto que, más allá de los papeles y la burocracia, clava una bandera innegociable: acá las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) no entran.

La jugada del Comité Ejecutivo de la Liga es un tiro al ángulo del modelo privatizador que el presidente Javier Milei intenta meter con fórceps a nivel nacional. Una cruzada presidencial que, como todos sabemos, mantiene al mandatario en una guerra abierta, de trincheras y declaraciones cruzadas con el mandamás de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Pero mientras en Buenos Aires se tiran con carpetazos y decretos, en Córdoba se legisló con sentido de pertenencia. Blindar el estatuto para prohibir expresamente que los clubes afiliados dejen de ser asociaciones civiles es cuidar el tejido social de nuestra provincia.

Un freno de mano a la filosofía de las franquicias

La movida, lógicamente, tiene destinatarios con nombre y apellido. Es imposible no ver esto como un freno de mano a las ambiciones de Andrés Fassi, el presidente de Talleres, que en Córdoba se convirtió en el principal abanderado y eco de la filosofía Milei. Fassi quiere implantar en la “T” el modelo de las SAD que conoció de memoria en México, ese fútbol de franquicias y empresarios donde él mismo pisó fuerte, hizo su carrera y armó su fortuna de la mano del Pachuca y otros clubes. El problema es que Córdoba no es México, y nuestros clubes no son juguetes de inversión que se compran y se venden al mejor postor según la cotización del día.

Como bien lo definió Alejandro Fernández, presidente de la Liga, el objetivo es evitar que nuestro fútbol se transforme en una mera actividad con fines comerciales. Y tiene toda la razón del mundo.

¿Qué pasa con el club de barrio si el grupo inversor decide que las inferiores no dan ganancia? ¿Qué pasa con la función social, con la contención de los pibes, con la merienda después de entrenar si el balance contable da rojo? Las SAD miran cuentas bancarias, los clubes de barrio miran realidades humanas.