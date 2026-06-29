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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 7º
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Madonna criticó la inteligencia artificial y aseguró que es “lo opuesto a hacer arte”

La artista cuestionó el uso de algoritmos en la música actual y defendió los procesos creativos auténticos, alejados de las métricas y la tecnología.

Hoy 07:18

La cantante Madonna volvió a generar debate al manifestarse en contra del uso de la inteligencia artificial en la creación artística. En una reciente entrevista con Vogue Italia, la artista sostuvo que recurrir a estas herramientas representa “lo opuesto a hacer arte”.

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“Antes estabas rodeada de pintores, músicos, bailarines y artistas en un mismo lugar, trabajando desde un lugar muy puro entre ustedes. Valoro mucho esa experiencia”, expresó. En contraste, cuestionó la lógica actual de la industria musical: “Hoy eso ya no sucede. Ahora, para tener un contrato discográfico, pensás en cuántos seguidores tenés”.

La artista también apuntó contra el peso de los números, los rankings y los algoritmos en la música contemporánea. “Por eso en ‘Bring Your Love’ digo: ‘No intentes distraerme con números’. Para mí, todo empezó sin pensar en los charts o las reproducciones. Los algoritmos y la inteligencia artificial son lo opuesto a tomar riesgos, y eso, para mí, es lo opuesto a hacer arte”, afirmó.

En ese sentido, Madonna destacó la importancia de desconectarse de la tecnología para alimentar la creatividad. “Últimamente ha sido difícil por mi disco y todo lo que implica, pero me gusta tomarme descansos… y desaparecer. Así es como alimentás tu imaginación”, explicó.

Según detalló, esos momentos de pausa son fundamentales: “Necesitás quietud y días en los que solo te conectás con la naturaleza, con mis hijos y con mis caballos”.

No es la primera vez que la artista adopta una postura crítica frente a la tecnología. Durante una sesión de preguntas y respuestas en el estreno de su película “Confessions II – The Film”, cuestionó el impacto de las redes sociales, al señalar que han generado una “necesidad persistente” de documentar todo. En esa ocasión, incluso instó al público a dejar de lado los teléfonos y priorizar la conexión humana.

Con estas declaraciones, Madonna vuelve a posicionarse en defensa de una concepción del arte ligada a la autenticidad, la experimentación y el riesgo creativo, en un contexto cada vez más atravesado por la tecnología y los datos.

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