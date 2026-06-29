"Supergirl" tropieza en taquilla con un debut de 38 millones de dólares

La nueva apuesta de DC no cumplió las expectativas en su estreno y encendió alertas en el estudio, en medio de críticas divididas y fuerte competencia en la temporada de verano.

Hoy 07:24

La película “Supergirl” tuvo un debut por debajo de lo esperado en la taquilla, al recaudar 38 millones de dólares en Estados Unidos y 68 millones a nivel global, cifras que encendieron señales de preocupación en Warner Bros. y DC Studios.

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El film, una aventura espacial centrada en la prima de Superman, aspiraba a un arranque doméstico de entre 50 y 55 millones, un objetivo que ya era considerado moderado para una producción de gran escala. Sin embargo, el resultado final quedó lejos de esas previsiones.

El desempeño inicial resulta especialmente delicado si se tiene en cuenta que “Supergirl” contó con un presupuesto de 170 millones de dólares, sin incluir los costos de marketing. Según estimaciones de la industria, la película debería recaudar entre 300 y 375 millones a nivel global para alcanzar el punto de equilibrio.

Las críticas tampoco acompañaron: el film obtuvo un 56% en Rotten Tomatoes, mientras que el público le otorgó una calificación de “B-” en CinemaScore, lo que refleja una recepción mixta. Además, el 59% de la audiencia en el estreno fue masculina, lo que indica que no logró trascender el público habitual de superhéroes.

Protagonizada por Milly Alcock, la historia sigue a Kara Zor-El, quien recorre el cosmos junto a su perro Krypto, hasta que se cruza con una joven alienígena llamada Ruthye y se suma a una misión de venganza y justicia. La película fue dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira.

El estreno llega apenas un año después de “Superman”, la película que relanzó el universo DC bajo la conducción de James Gunn y Peter Safran, y que logró 618 millones de dólares globales tras un sólido arranque de 125 millones. En ese contexto, el desempeño de “Supergirl” representa el primer tropiezo del nuevo plan a 10 años impulsado por el estudio.

A diferencia del Hombre de Acero, Supergirl no es un personaje tan masivo, lo que podría influir en su rendimiento. Su desempeño en las próximas semanas será clave para definir si personajes menos conocidos seguirán llegando a la pantalla grande o si el estudio optará por apostar únicamente a figuras más populares.

En paralelo, la comedia “Jackass: Best and Last” también tuvo un débil estreno, con apenas 8,4 millones de dólares en Estados Unidos y 10,3 millones globales, aunque su bajo presupuesto de 10 millones juega a su favor. Curiosamente, recibió mejores críticas (87% en Rotten Tomatoes y “A-” en CinemaScore), pero no logró convocar grandes audiencias.

En lo más alto de la taquilla se mantuvo “Toy Story 5”, que recaudó 70 millones en su segundo fin de semana y ya acumula 585 millones globales, perfilándose como uno de los mayores éxitos del año.

Más atrás, el fenómeno de terror “Obsession” continúa con un rendimiento destacado, mientras que “Disclosure Day”, la nueva película de Steven Spielberg, avanza con números sólidos aunque aún lejos de la rentabilidad.

El panorama refleja un mercado competitivo y cambiante, donde incluso las grandes franquicias enfrentan dificultades para garantizar el éxito en taquilla.